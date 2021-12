annonse

Pensjonisten raser mot høye strømpriser, og mener at politikerne må vise handlekraft og vilje til å gjøre noe.

– Dette blir som å sette markedspris på liv og død. Fortsetter de høye strømprisene vil det kunne gå utover helsen til folk og flere risikerer å bli ruinert. Jeg vil gå så langt som å si at situasjonen med de høye strømprisene ikke er en velferdsstat verdig, sier Jan til Sandnesposten.

Hjemme i stua har temperaturen ligget på rundt 15 grader, han har ytterjakken på i stua. Det er noenlunde bra temperatur på soverommet.

– Kulden gjør at jeg har flyttet den største ovnen inn på soverommet. Det er best slik. Jeg vil ikke ligge å fryse i en kald seng. Da er det bedre å fryse i stua, sier han.

Om han skal betale strømregninger som er skyhøye, må han prioritere vekk andre ting. Han er avhengig av bil. Skal han la bilen stå for å betale strømregningen? Da må han sitte hjemme.

Jan står ikke frem for å få oppmerksomhet rundt sin egen situasjon, men heller for å gi myndigheter og politikere en vekker.

– De høye strømprisene gjelder ikke bare meg, men etter hvert svært mange vanlige mennesker. Det er mange som har det verre enn meg, sier han.

Han mener at staten kommer til å få økte helseutgifter, på grunn av strømkrisen.

– Situasjonen er uholdbar. I dag sitter det mange vanlige mennesker og fryser i sitt eget hjem. Ikke minst mange eldre mennesker. De høye strømprisene går utover både fysisk og psykisk helse og over tid vil dette kunne koste staten masse utgifter.

Pensjonisten mener at strøm bør ikke være en markedsvare, men noe som bør komme alle til gode.

– Her har mange av de politikerne som bestemmer, etter min mening, vist for liten forståelse og vilje til å handle. Dette handler om å sørge for at alle mennesker har muligheten til å opprettholde en god levestandard. For de som tjener mye er dette ikke noe problem, men det går utover de som har minst og fra før av slåss for å få endene til å møtes.

