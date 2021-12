annonse

Oslo tingrett kom torsdag morgen med en kjennelse som forbyr igangsettelse av lisensfelling i de fire revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås, skriver NTB.

I kjennelsen framgår det at tingretten midlertidig har besluttet å stanse jakten «inntil annerledes avgjørelse måtte bli fastsatt gjennom rettsapparatet», opplyser Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer. Flere dyrevernsorganisasjonene begjærte da en midlertidig forføyning, og de har altså nå fått medhold i Oslo tingrett.

– Det blir ikke jakt 1. januar. Det er en viktig første seier i seg selv, sier faglig leder i NOAH, Siri Martinsen.

– Det ville være absurd å igjen tillate at kritisk truede ulver blir skutt før det er mulighet til å prøve vedtakene rettslig, det er derfor viktig og riktig at retten har kommet til denne konklusjonen. Dette er en bekreftelse på at interessene for vern av kritisk truede dyr er viktige, og skal kunne bli hørt rettslig, fortsetter hun.

– Jeg tar tingrettens beslutning om midlertidig stans i lisensfellingen av ulv innenfor ulvesonen til etterretning. Tingretten har av tidshensyn ikke gjort en nærmere vurdering av gyldigheten av departementets vedtak. Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier Barth Eide i en pressemelding.

