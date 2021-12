annonse

Som norske lovgivere er det Stortingets 169 representanter som bestemmer skatte- og avgiftsnivået her til lands.

Herunder har stortingsflertallet, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, vedtatt å øke formuesskatten for 2022 til 0,95 prosent, mens formue over 20 millioner får en sats på 1,1 prosent. Samtidig settes utbytteskatten i praksis opp fra 31,68 til 35,2 prosent.

Skatteskjerpelsen kommer de færreste på Stortinget til å merke noe til. En gjennomgang som Resett har foretatt av representantenes økonomiske interesser, viser at interessen for aksjer – det vil si eierskap i næring og industri – nesten er fraværende blant landets fremste folkevalgte.

Bare en av fire representanter eier noterte aksjer, ikke-noterte aksjer og egenkapitalbevis. To tredjedeler sokner til Høyre og Fremskrittspartiet, mens Arbeiderpartiet – Stortingets største parti – har få aksjeeiere.

Det er likevel store forskjeller på representantenes aksjebeholdninger. Mens representantene fra Høyre og Frp sitter med aksjer til flere hundre tusen, er avisen Klassekampen en klar favoritt på venstresiden.

Når marginale aksjeposter og eierskap i ideelle eller aktivistiske AS holdes utenfor, er andelen aksjeeiere på Stortinget enda mindre.

De folkevalgte, som i teorien skal gjenspeile befolkningen, synes rett og slett å være kronisk uinteressert i aksjer – til tross for at over en halv million nordmenn er oppført som aksjeeiere i Verdipapirsentralen, samtidig som det finnes over 370.000 private aksjeselskaper og enda flere eiere av disse selskapene.

Dermed kan stortingsflertallet «trygt» øke utbytte- og formuesskatten.

