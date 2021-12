annonse

Ble siktet for å ha ytret seg hatefullt på etnisk grunnlag.

Et fly operert av lavprisselskapet Wizz Air var tirsdag på vei fra Billund i Danmark til Tuzla i Bosnia-Hercegovina da det ble nødt til å lande i Beograd i Serbia, grunnet tåke. En passasjer, som ikke ønsket å lande i Serbia, gikk fullstendig av skaftet, og måtte legges i bakken etter at han truet med å drepe alle om bord. Dette skriver nettstedet Simple Flying.

Mannen, Sulejman Imamović, har dansk statsborgerskap. Han ble svært sint etter at det ble klart at flyet ble nødt til å lande i Beograd. En video av hendelsen ble publisert av avisen Blic.

Det er også publisert et videoklipp på YouTube.

Mannen skapte kaos i kabinen, han skrek og bannet mot andre passasjerer, og mot kabinpersonalet, fordi flyet måtte lande i Bosnia.

Truet med å drepe passasjerer

Han spyttet også på andre passasjerer, og sa at han ville styrte flyet og drepe seg selv og alle om bord. Han truet med å drepe kabinpersonalet, og løp mot kabinens dør, før han måtte legges i bakken.

Sulejman Imamović var sterkt imot å lande i Serbia. Det er pågående spenninger mellom folk som har emigrert fra og som bor i Bosnia-Hercegovina og Serbia, gitt etterdønningene etter de blodige konfliktene på Balkan på 90-tallet.

Da flyet landet i Beograd, ble Imamović arrestert av sikkerhetsmessige grunner. Etter nærmere granskning, ble siktelsen mot mannen utvidet betraktelig.

Han er nå siktet for hatefulle ytringer på etnisk, nasjonal og religiøs basis, i tillegg for å ha blitt siktet for å ha satt passasjerene om bord i flyet for fare.

