Jeg hører at noen lanserer Jens Stoltenberg som kandidat som ny sentralbanksjef. Et øyeblikk funderer jeg over om kanskje det er et godt valg.

En fra arbeiderbevegelsen som sentralbanksjef, da ville vi kanskje få en sentralbanksjef som ser verden og hverdagen slik oss andre ser den. Eller i det minste en som kjenner hverdagen til vanlige folk.

Jeg forkaster den ideen raskt.

Det er lenge siden toppene i Arbeiderpartiet hadde bakgrunn som det man vanligvis definerer som arbeidere. Ja, jeg tror det er lenge siden man hadde noen i ledelsen av Arbeiderpartiet som har arbeidserfaring fra noe som helst utenfor det politiske miljøet eller byråkratiet.

Jens tjente rundt 2,6 millioner i 2018 og med gunstig skatt. Jonas tjener rundt 1,7 millioner og sentralbanksjefen hadde i det minste en lønn på 2,6 millioner.

Hvis du selv tjener rundt 3 millioner og altså har en månedslønn rundt 250 000 kroner, og alle du omgås har en årslønn på samme nivå, er det ikke da fort gjort å få inntrykk av at vanlige folk har en årslønn på rundt 3 millioner? De fleste av oss liker jo å se på oss selv som vanlige folk.

Har du 250 000 kroner i månedslønn er det kanskje ikke så vanskelig å få lønna til å vare fra lønningsdag til lønningsdag. Da ligger du ikke våken og bekymrer deg for hvordan du skal få betalt strømregningen eller hvor du skal finne penger til huslånet hvis du blir permittert en måned eller to.

Vanlige folk, slik jeg ser det, har ikke 250 000 kroner i månedslønn eller 3 millioner eller mer i årslønn. De har inntekter som kanskje bare er en tiendepart av inntektene til disse topplederne.

Det siste vanlige folk trengte nå er økte økonomiske bekymringer. Strømprisene, pandemi og permitteringer gir mer enn nok grunn til det. En renteøkning på toppen kan være det som velter økonomien til enkelte.

Forskjellene i Norge har økt siden årtusenskiftet. De økte under Jens, og de økte enda mer under Erna. Når forskjellene blir for store er det ikke lett å se verden fra vinkelen til de som har et helt annet utgangspunkt enn deg selv. Jeg tror at det viktigste vi kan gjøre er å arbeide for et samfunn med mindre forskjeller. Et samfunn hvor vi alle er vanlige folk. Det tror jeg ville være et bedre samfunn, nettopp fordi de som tar beslutninger om for eksempel renter og strømpriser lettere ville se hvordan dette ville virke inn på hverdagen til oss alle. Den som har skoen på er som kjent den som kjenner hvor den klemmer.

