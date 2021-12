annonse

Et nytt år er over. Vi må se fremover, kloke av skade.

Det er allerede mer enn to år siden et virus spredte seg i Wuhan. Vi vet ennå ikke hvor det kom fra. Folk er heller ikke så interessert i det, merkelig nok. Siden den gang har politikere verden over styrt etter smittetall og sykeshusinnleggelse, som om korona er det eneste som betyr noe. Alle andre ting folk dør av, er knapt gjenstand for tiltak og debatt.

Vi er også satt på et vaksinasjonsprogram. Det stopper ikke pandemien, men man blir litt mindre syk enn uten vaksine. Dermed har vi også fått nye fiendebilder. Det er påfallende hvor mange i norsk offentlighet som har funnet frem skapfascisten i seg selv og tatt til orde for tvang og uthengning av de uvaksinerte.

Ja, de fleste av oss er lei av munnbind, stengte aktiviteter og byråkrati. Man merker det på folk over alt. Det er lite frykt å spore på kjøpesentre og i butikken. Folk følger reglene, men uten den samme frykt som gjaldt for halvannet år siden. Omikron virker også mye mildere.

Det er på tide for myndigheten å slippe opp og akseptere at viruset kommer til å smitte mange av oss. Slik vi også med jevne mellomrom har blitt forkjølet. Jeg hører mange som nærmest ønsker seg å få covid-19 nå som julen er over. De er lei av å snu opp ned på livet for å beskytte seg mot noe ingen lenger er særlig redde for. Og sykdom viser seg jo også å gi bedre immunitet enn vaksiner, samt at de som ikke er gamle eller svært overvektige, har meget liten risiko for å havne på sykehus uansett.

De fleste tiltakene mot koronaviruset vil nok tas vekk i løpet året som kommer, vil jeg tro. Selv om nye varianter nok må ventes og en viss usikkerhet består om pandemiens videre forløp. Men vi må uansett være på vakt mot de langvarige sporene som denne opplevelsen har satt i oss. De styrende har fått smake på mulighetene av å endre folks liv og gi dem ordrer. På bakgrunn av en potensiell trussel. «Vi gjør dette for å beskytte dere. Hør på oss, stol på oss.»

Parallelt med dette har mediene sett det som sin oppgave å gå maktens ærend, snarere enn å stille kritiske spørsmål og tale den vanlige borgers sak. Mediene rapporterer smittetall, de skriver ukritisk om vaksiner og henger ut de uvaksinerte, og bruker lite tid på å grave i alle dødsfall og sykdom forårsaket av nedstengningene. «Unntakstilstanden» har endret institusjonene og deres forhold til hverandre. Facebook, Twitter og YouTube har sensurert bort et stort spekter av innhold som utfordrer det offisielle narrativet.

Dette har økt misnøyen og mistenksomheten hos mange som allerede var skeptiske til myndighetene i sine land. Og de har blitt enda mer frustrert over mainstream-mediene og deres mangel på kritisk dekning.

For Resett har denne situasjonen gitt både muligheter og utfordringer. De etablerte medienes servile innstilling til myndighetene og deres kampanje mot visse grupper av «dissidenter», har tydeliggjort behovet for en uavhengig og kritisk avis. Vi har gravd i saker de andre ikke har gjort, og vi har sluppet til stemmer som ikke får plass hos andre. For mange i Norge er Resett viktig, som en leser skrev: Hun ville savne oss om vi ble borte.

Det finnes en god del kritisk tenkende mennesker i dette landet som finner sine venner og kollegaer lite nysgjerrige, og samtidig fordomsfulle og konsensustrofaste. Men det er samtidig vanskelig å identifisere meningsfeller, man tør kanskje ikke fronte seg selv som en dissident. Derfor er man stille og holder det man tenker for seg selv. For mange av dere er Resett et sted der man søker styrke til å være seg selv, og man finner trøst i troen på at man ikke er alene om å tenke annerledes om en del ting enn det som fremmes i NRK, Aftenposten og VG.

Men den økte polariseringen som pandemien har bidratt til, har også skapt noen utfordringer for oss. For grensen mellom sunn distanse til offisielle narrativ, kall det gjerne autoritær konsensus, og overdreven mistenksomhet om sammensvergelser og overdrivelser løsrevet fra virkeligheten, kan være flytende. Og med internett spres det også mye fake news og også de «sprøe ekspertene» kan lage videoer som går viralt på en eller annen plattform.

Resett har ingen målsetting om å være en plattform for «de sprøeste ideene i landet her». Vi er kritiske til alt, og dere skal kunne stole på det som står i denne nettavisen og på at vi har gjort en redaksjonell jobb i utvelgelsen av det vi presenterer. Dermed er det også uunngåelig at vi skuffer noen av dere som ikke synes vi går langt nok, som mener at vi er «kontrollert opposisjon» og liknende forestillinger. At dere heller velger å søke det synet dere ønsker bekreftet hos Document eller Steigan.no, lever vi godt med. Vi mener denne evnen til å være kritisk til det en del av egne lesere måtte ønske, er helt sentralt for et medium som skal ha integritet.

For det kommende året har vi flere planer for å gjøre Resett enda bedre. Vi skal finne måter å bruke de begrensede ressursene våre mer effektivt. Vi skal grave mer.

Til slutt vil jeg takke alle dere som leser Resett, som forteller venner og bekjente om oss og som donerer, tegner abonnement og handler i butikken og forlaget vårt. Uten deres støtte hadde det ikke vært en avis å lese i.

Ha et riktig godt nytt år!

