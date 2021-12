annonse

Dyr strøm klinger i kassen til storbyene. De har eierskap i kraftselskapene.

Staten får mest, hele 28 milliarder kroner i ekstra strøminntekter. Så kommer Oslo kommune med 1,6 milliarder kroner. Oslo eier Hafslund E-CO og halvparten av Fortum Oslo Varme AS, skriver Nationen.

Raymond Johansen har tidligere uttalt til Aftenposten at han synes det er rimelig å ta ut et stort utbytte.

Bergen eier 37,75 prosent av Eviny AS, som før het BKK. De kommer til å ta ut et utbytte på 260 millioner og Stavanger kommune vil få et utbytte på 297 millioner kroner fra kraftselskapet Lyse AS.

