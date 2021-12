annonse

Noen minoritetspersoner har opplevd å stoppes for kontroll av politiet. Derfor trenger vi en kvitteringsordning.

– Jeg har aldri blitt stoppet tilfeldig av politiet tilfeldig på gaten. Det kan ha noe med å gjøre at jeg er hvit i huden. Jeg har faktisk til gode å høre om at noen av mine hvite venner har blitt stoppet tilfeldig av politiet på gaten, skriver Andreas Sjalg Unneland i Avisa Oslo.

Unneland er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti og kommer fra Sotra i Vestland. Han har vært leder for Sotra og Øygarden Sosialistisk Ungdom. I 2014 ble han med i Studentparlamentet UiB for Radikal Studenter. Senere var han med å stifte og bli leder for Venstrealliansen UiB samt etablere 1. mai-feiringen Rød på Landmark. Unneland har ledet Høyden SV, vært kommunestyrerepresentant i Fjell kommune og var i 2017 valgkampsekretær for Sosialistisk Venstreparti i Bergen. Unneland var også sentralstyremedlem i Sosialistisk Ungdom og nå sitter han på Stortinget.

SV-politikeren hevder at minoritetsungdom i Oslo opplever at de blir stoppet av politiet på bakgrunn av hudfargen deres, og mener at dette skader tilliten til politiet.

– Vi er avhengig av at alle som møter politiet ikke blir møtt med unødig mistenksomhet, men føler seg behandlet på en god måte og dermed er mer velvillig til å bidra til politiets arbeid.

Han tror at det gjør noe med folk å bli stoppet mye av politiet når de går rundt i byen, fordi politiet har en autoritet, og forvalter et maktmonopol.

– En kvitteringsordning handler om at dersom du blir stoppet skal de få en kvittering som bevis på kontrollen. Pilotprosjektet som skal gjennomføres i Oslo handler om å sikre etterprøvbarhet ved personkontroller. Det er nødvendig for å sørge for at politiet ikke stopper folk unødig mye, at vi får bedre tall på politiets praksis, skriver han.

– Vi ser frem til resultatene fra dette prosjektet og SV er klar for å danne flertall for at dette skal bli en ordning ikke kun for Oslo, men for hele landet.

