Strømsjokket har ført til mye opphisselse blant vanlige folk.

– Det viser seg at mange nordmenn, i den kalde årstiden, ser på dette med oppvarming av huset (og altså steking av kalkun) som noe i retning av en menneskerett. De er rett og slett negative til å betale 8,50 per kilowatt for å ikke fryse, skriver kommentator Harald Birkevold i Aftenbladet.

– Idioter skjønner heller ikke det geniale ved å erstatte gassturbinene på norske oljeplattformer med strøm fra land. Slik at Norge – som altså er en av verdens største eksportører av det stoffet som har skapt klimakrisen – kan påstå at vi har oppfylt våre betingelser i Parisavtalen.

Birkevold viser til at det rett før jul var det en mann Facebook som lurte på om det ikke ville bli dyrere å steke kalkunen til jul enn hva det kostet å kjøpe den. Det var selvsagt et forsøk på galgenhumor, påpeker Birkevold.

– Så dumme går det altså an å bli. Folk flest skjønner rett og slett ikke hvor fantastisk det er at den elektriske kraften vi lager enorme mengder av i Norge, helt uten klimautslipp og til en lav kostnad, nå tilhører Exit-aktige kraftmeklere som kan selge den mye dyrere til en fyr i Nottingham (som garantert også har en kalkun å steike), skriver han, og fortsetter:

– Det er jo sånn vi skal redde verden, ved å selge billig vannkraft dyrt til England. Eller Tyskland, som har bestemt seg for å kutte sin egen energiproduksjon og heller satse på Putin, sol og vind. Og norsk strøm.

Idioter forstår ikke sånt, da det rett og slett blir for komplisert for dem, mener Birkevold.

– Klimakrisen har naturlig nok ført til en del radikal og hastverkspreget politikk. Men det går ikke an å tre ned over hodene på folk en politikk de ikke skjønner poenget med og som har en syltynn begrunnelse. Derfor ligger ansvaret for denne tillitskrisen først og fremst i Stortinget, skriver han.

Birkevold tror at dette vil slå tilbake på politikerne.

– For akkurat nå er det idiotene som peker på keiseren og påpeker hans mangelfulle bekledning.

