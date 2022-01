annonse

Hver gang jeg leser en kronikk av professoren Thomas Hylland Eriksen, sitter jeg igjen med et inntrykk av at menneskeheten, og da særlig nordmenn, er noen virkelig elendige skapninger!

Jeg forstår virkelig ikke hva slags mennesker professoren omgås, men skal man dømme etter hans seneste kronikk, må de menneskene han omgir seg med være fordomsfulle, forutinntatte, fryktsomme og dømmesyke.

Her er et lite knippe av hvordan Hylland Eriksen oppfatter oss nordmenn nå i korona-epidemien:

«En fremmed er ikke lenger en venn du ikke kjenner, men en trussel.»

«Kampen mot mistenksomheten er kanskje den viktigste oppgaven vi har fått i fanget takket være pandemien.»

«…den største negative virkningen av pandemien er at andre mennesker nå bør møtes med frykt og mistenksomhet. Jo mer fremmede og fjerne de virker, desto viktigere blir det å holde trygg avstand.»

«…hele det sørlige Afrika er erklært spedalsk område,…»

«Den som ikke bryr seg om å holde sosial avstand, blir stemplet som uansvarlig og umoralsk. Den som dropper munnbindet på bussen, blir skult på. Hvis noen i distraksjon strekker ut hånden for å hilse, blir de møtt med et sjokkert gisp.»

«Nå er håndhilsningen blitt lurvete og skitten,…»

«Den økte mistenksomheten overfor andre mennesker er også synlig på større flater.»

Og sånn fortsetter professoren å omtale helt rasjonelle og logiske forholdsregler som om de skyldes ondsinnethet, fiendtlighet og mistenksomhet overfor andre mennesker. Hvor tar han det fra? Fra seg selv? Er det den godeste Hylland Eriksen som har disse fordomsfulle og fiendtlige holdningene til sine medmennesker?

Er det sine egne holdninger Hylland Eriksen beskriver? Anser han selv nå alle fremmede som en ondsinnet trussel som ønsker å påføre professoren en livstruende sykdom?

Eller beskriver Eriksen de holdningene som nå er rådende i hans egen omgangskrets, som jeg antar består av andre akademikere fra det øvre sosiale sjiktet?

Om det er tilfelle, kan jeg berolige professoren med at det kan synes som om han befinner seg i en verden som er milevis unna slik vi vanlige nordmenn i de lavere sosiale lagene oppfatter våre medmennesker for tiden.

Alle i min verden er akkurat like hyggelige og vennlige mot sine medmennesker som de alltid har vært. De/vi skjønner meget godt at de forholdsreglene vi må ta, overhodet ikke skyldes uvennlighet, mistenksomhet eller fiendtlighet mot fremmede, men utelukkende er innført for å hindre at smitten sprer seg.

Vi er imøtekommende, vennlige og hyggelige på akkurat sammen måte som før, og når vi vet at vi ikke bør håndhilse, for å ikke smitte hverandre, så hilser vi på andre måter. De nye måtene på er er akkurat like vennlige som håndhilsning. Og jeg opplever at vi faktisk gjør enda mer ut av den vennlige hilsenen på hverandre ved å gjerne hilse på enda flere måter. Blant mine er det ikke uvanlig at vi først hilser med knyttneve mot knyttneve, så albue mot albue, og til slutt med fot mot fot.

Skal det liksom være et uttrykk for uvennlighet og mistenksomhet, slik Hylland Eriksen påstår? Og denne nye måten å hilse på, ser man ofte blant mennesker f eks innen idretten og andre steder der folk møtes. Det har blitt en måte å gjøre enda mer ut av en vennlig hilsen på andre, enn det det gamle håndtrykket representerte.

I min butikk der jeg handler daglig, har jeg ikke opplevd en eneste negativ holdning mot andre kunder. Jeg slår alltid av en prat med dem som sitter i kassene, og de er akkurat like koselige og vennlige som de alltid har vært. Forleden dag hadde jeg selv ved en glipp glemt munnbindet i bilen. Det var ikke en eneste kunde eller ansatt som reagerte negativt. Tvert imot, alle oppførte seg akkurat like vennlig og hyggelig som vanlig.

Så hvorfor er det slik at professor Hylland Eriksen opplever at vi nordmenn nå har blitt mistenksomme, fremmedfiendtlige, slemme og ekle mot hverandre? Ja, se det kan han vel bare selv gjøre rede for. Finnes det en verden blant akademikere i overklassen, og en helt annen verden blant oss menigmann i de lavere klassene?

Jeg begynner kanskje å forstå litt mer av hvorfor Hylland Eriksen alltid omtaler oss nordmenn som et rasistisk og fremmedfiendtlig folkeferd. Når han opplever denne pandemien på den måten han gjør, og kun ser mistenksomhet og fiendtlighet over alt, så må han sannelig være en særdeles negativ person som utelukkende ser mistenksomhet der vi andre ser vennlighet.

Vi vanlige mennesker, vi fortsetter å være akkurat de samme som vi alltid har vært. Vi innser at alle koronatiltakene utelukkende innføres for å hindre at smitten sprer seg, men vi er like glade i og hyggelig mot våre medmennesker som vi alltid har vært, selv om de i vanvare har glemt munnbindet.

Jeg er sannelig glad for at ikke professoren handler i samme matbutikk som meg. Jeg ville ikke møtt han uten munnbind. Da hadde jeg vært en trussel for han, tydeligvis.

Vi andre fortsetter som før med å være hyggelig mot folk.

