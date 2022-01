annonse

Det nye året har så vidt begynt. Det er tid for refleksjon og tanker rundt valg vi har tatt i året som har vært. Kanskje også om tidligere år. Er det på tide å resette Resett?

I året som er omme har de fleste av oss skaffet seg ny innsikt og kunnskap. For noen av oss kan den ha vært dyrekjøpt.

En ting som har opptatt meg spesielt denne tiden er om min deltagelse i Resetts redaksjon er noe jeg kan være stolt av; dette mens jeg forbereder meg mentalt og rasjonelt til et nytt år og nye muligheter. Og selvkritikk skal jeg komme med, men la meg slå fast:

Resett er ikke et homogent prosjekt. Så vel redaksjonen som andre mennesker knyttet til Resett har ulik etnisk, religiøs, kulturell og sosial bakgrunn. Og jeg kan love at det er ulike oppfatninger internt. Vi mener forskjellige ting, og vi får lov til å mene det også.

Vi har forskjellige utdannelser, ulik yrkesbakgrunn og et ganske stort aldersspenn. Begge kjønn er representert. Vi har mennesker som har levd hele sitt liv i Norge og mennesker som har valgt å bosette seg i varmere strøk. Noen er født i utlandet, andre har skiftet kjønn. Et fellestrekk er at mange av oss mer eller mindre har ofret sitt omdømme og kastet alternative karrieremuligheter på båten for å bli en del av dette teamet.

Få om noen av oss regner med å få mange jobbtilbud når vår tid i Resett er endt. Men dette er noe vi er klar over, og villige til å risikere. Denne vissheten bidrar til at vi alle yter vårt aller beste for å få Resett til å bli en suksess. Vi er veldig avhengige av den suksessen.

Menneskene på bakrommet

Resett har mange medarbeidere som jobber langt utover arbeidstid, hver eneste dag, og aldri har klaget over manglende lønn for jobben. Hvorfor? Fordi vi tror på «prosjektet». De samme menneskene har måttet tåle utestengelse, hets og inndragelse av invitasjoner til ulike sosiale arrangementer og familieselskaper. Hvorfor? Fordi vi står for det vi tror på. Det er mennesker på bakrommet som time etter time redigerer og korrekturleser innlegg etter innlegg uten å få så mye som en krone betalt. Og så er det dem som tar en for laget og jobber 70-80 timer i uken, og likevel forsøker å være til stede for familie og slekt.

Kan man reversere feil i det nye året?

Men selv en lojal og dedikert gjeng kan gjøre feil. Noen feil er så alvorlige at man aldri får reparert dem uansett hvor mye man prøver. For min del gjelder dette flere innlegg vi slapp igjennom i starten. Innlegg om samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali fikk meg nesten til å gå på dagen. Jeg protesterte, men fikk ikke medhold. Enda et innlegg, og dette ble etterfulgt av grove, stygge og helt grusomme kommentarer i kommentarfeltet. Det var vår feil at de slapp igjennom. Jirde Ali er fra mitt hjemland. Da jeg på min side ble hyllet i kommentarfeltet, ble det nesten uholdbart å se de grove, hetsende kommentarene mot henne. Til slutt fikk jeg medhold. Helge så også at det ble mer oppmerksomhet om Sumaya enn hun kunne forvente å tåle. Vi sluttet å publisere artikler om henne, heldigvis.

Jeg tror det gikk opp for flere av oss da at det ikke nyttet å være fullstendig kompromissløs for ytringsfriheten. Sosiale medier og kommentarfelt kan være nådeløse og føre til et trykk som forsterker artiklene utover det man har som intensjon. Man kan risikere at noens sikkerhet eller trygghet bli truet. Slik denne unge kvinnen den gang ble. Og som min fortsatt er.

Andre feil som ble gjort under min tid i redaksjonen, var å slippe til kommentarfeltkrigere som aldri hadde til hensikt å være saklige. Disse nettrollene har aldri fått mye støtte fra kommentarfeltet generelt, men de rakk likevel å spre giftige kommentarer før de ble permanent utestengt.

Fordi vi for lenge fastholdt vårt ønske om å bidra til åpnere samfunn, ble disse stemmene mer og mer aggressive. De fikk rett og slett en ufortjent plattform der de kunne spre hatefulle, konspiratoriske og delvis rasistiske, muslimfiendtlige kommentarer. Vi brukte rett og slett for lang tid på å luke dem ut.

Mennesker er ikke ufeilbarlige; Resetts redaksjon er ikke noe unntak. Som ung og uerfaren redaksjonen har vi likevel fått til mye på kort tid. Vi har gått fra null til 50-60 000 faste daglige lesere – og enda mange hundre tusen flere som besøker oss i løpet av en uke og måned. Dette er mye mer enn mange aviser med pressestøtte har i dag.

Vi har moderert omtrent 2500 kommentarer daglig. Facebook-kommentarer er i egen kategori, men også der er det flere hundre kommentarer daglig. Vi har moderatorer som får en lønn det knapt er mulig å leve av, men som likevel stepper inn og modererer i sin fritid. Vi jobber på tvers med hjemmekontor, og forsøker alltid å være først ute.

Det er ikke alltid lett, men det står aldri på pågangsmot og evnen til å presse inn tid til Resett. Så Resett kommer til å overleve, selv med feil og mangler. Men vi må fortsette å skjerpe oss og hele tiden lære av våre feil.

Jeg mener det er på tide å gjøre Resett enda bedre, og det er allerede satt inn endringer. Vi har ofret mye for Resett og tenker at Resett fortsatt skal være en arbeidsplass man stolt kan ha på CV-en. Dette jobber vi for. Kritikk og selvkritikk vi tar innover oss vitner om en redaksjon i vekst. Det er nok en styrke å være stolte av.

Alle fortjener en ny start

Til deg som har lest mine saker spesielt og Resett generelt: Tusen takk! Til alle dere som stadig vippser, overfører, tegner abonnement eller støtter oss økonomisk på andre måter: Tusen takk til dere også! Dere er med på å holde Resett i gang. Det er også dere som motiverer oss til å stå i stormen år etter år.

I det nye året ønsker undertegnede å være mer produktiv og jobbe mer i «front» istedenfor på bakrommet slik jeg har gjort siste året.

Håper dere er med oss videre, mens vi gjør det vi kan for å levere et bedre produkt. Det skal føles som du er kommet til et sted for sunn fornuft når du besøker Resett.

