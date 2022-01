annonse

annonse

Dette er et av tiltakene til President Emmanuel Macron for å redusere klimautslipp.

Macron vil også plastemballasje til livs og innfører forbud mot å pakke inn agurk, gulrøtter, tomater, poteter, epler, pærer og rundt 30 andre typer frukt og grønt.

Det blir også forbudt med plast på ting som sendes med post, slik som blader og tidsskrifter. Hurtigmatrestauranter må slutte å dele ut gratis plastleketøy til barn, skriver NTB.

annonse

Les også: Balis kritthvite strender drukner i plastsøppel



I Frankrike står transportsektoren for rundt 31 prosent av klimautslippene, privatbiler står for halvparten av det. Derfor blir det innført påbud om at bilannonser må utstyres med en oppfordring til å bruke offentlig transport, beina eller sykle.

Det blir også innført krav om at tele- og nettilbydere må informere kundene med et anslag over hvor store klimautslipp deres nettbruk og mobilbruk står for.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474