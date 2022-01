annonse

Emirata viser veg(?).

Mange åtgjerder er vortne nytta for å auka vaksinasjonsgraden i folket. Styresmaktene kring i Europa har teke i bruk alt frå milde oppmodingar til passersetlar til reine portforbod.

No går Dei sameinte arabiske emirata, gjerne berre kjende som Emirata, meir hardhendt til verks. Frå 10. januar nektast ikkje-vaksinerte borgarar å forlata landet.

Det same gjeld vaksinerte borgarar som ikkje har oppfriskingsdose. Forbodet gjeld ikkje dei som har medisinske eller humanitære grunnar for å ikkje vaksinerast. Med humanitære grunnar meinest det til dømes lækjar- og medisinsk behandling.

Forbodet kjem av at Emirata, i likskap med andre land, for tida opplever stigande smittetal. BBC skriv at over 90 prosent av Emiratas innbyggjarar er fullvaksinerte.

Dei mange utanlandske gjestearbeidarane i Emirata omfattast ikkje av forbodet. Turistar på vitjing i landet treng heller ikkje å ottast for å ikkje koma seg heim.

