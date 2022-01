annonse

Manglende erfaring, inkompetanse og udugelighet.

Deres forakt for velgerne er ille, men verst er udugeligheten og den åpenbare inkompetansen. Den er farlig. Det går på sikkerheten løs. Og det koster oss dyrt. Det svekker både statens sikkerhet og statens finanser.

Manglende kunnskap og svake beslutninger søkes skjult bak medietrening og en stadig voksende hær av informasjonsmedarbeidere, PR-konsulenter, kommunikasjonsstrateger, spinndoktorer og stadig mer servile media.

Ha ingen illusjoner. De er ansatt minst like mye for å forføre og forlede som for å informere. Jeg vet det fordi jeg har hatt den jobben selv i et av verdens største multinasjonale selskap.

Den økte avstanden mellom politikere og folk er et resultat av en av Europas mest lukkede nominasjonsordninger, hvor partiledelsen i partiene i realiteten nominerer seg selv. Dette sammen med fremveksten av nettverkspartier, hvor bekjentskaper, spisse albuer og møteutholdenhet teller mer enn yrkeserfaring, utdannelse, kunnskap og meritter har ført til at det er en illusjon å tro at politikerne velges. Vi er henvist til å stemme på partier, ikke på politikere.

Det har resultert i en politikerstand som i stigende grad består av halvstuderte partibroilere, yrkespolitikere og partipamper med dårlig kjennskap til livet utenfor partikontorene. De som vinner frem i et slikt system er ikke nødvendigvis de mest erfarne og kunnskapsrike med størst integritet, men heller snakkehodene med nettverket, albuene og talegavene i orden.

En slik rekruttering fører ikke til kompetente politikere og robuste beslutninger til beste for land og folk.

Svakeste medisinske beredskap i Europa

Og vitnesbyrd om inkompetanse, manglende kunnskap og udugelighet blant politikerne er det blitt mange av de siste årene, og så åpenbare at spinndoktorene etter hvert sliter med å feie dem under teppet.

Uansvarlige politikere har svekket landets sikkerhet ved å bygge ned forsvaret samtidig som sikkerhetsbildet er sterkt forverret. Den medisinske beredskapen er heller ikke ivaretatt. Kortsiktige politikere kombinert med politisk opportunistiske utredningsmiljøer har skapt et totalt fravær av langsiktig strategisk planlegging. Det har svekket både vår statssikkerhet og vår samfunnssikkerhet.

Mot folkeflertallets ønske gjorde uansvarlige politikere knefall for EU på 90-tallet og nedla bl.a. Norsk Medisinaldepot og Statens Kornforretning. Det førte til redusert matvaresikkerhet og at vi sto uten verne- og testutstyr da Kinaviruset rammet oss. Dette til tross for at en pandemi var langt fra uventet, men snarere en varslet katastrofe WHO har advart mot i flere år.

Vi hadde heller ikke adekvat intensivkapasitet. Som en følge av sykehusreformen var den faktisk bare halvdelen av det de fleste andre land i Europa har. Det har ført til at norske kreft- og hjertepasienter nå får utsatt sine operasjoner. Øker covid-innleggelsene ytterligere må det prioriteres i køen av covidpasienter.

Og som om dèt ikke er nok, er det nå, to år etter, knapt blitt gjort noe for å forbedre intensivkapasiteten. Solberg-regjeringen gjorde lite eller ingen ting. Og Støre synes også å ha problemer med å komme i gang. «Vi har en helsetjeneste som er verdens beste», sier Helseminister Ingvild Kjerkhol (Ap). Det er bare tull! Det vet alle som har tilbrakt mer tid i utlandet enn en uke med grisefest og fyll på Mallorca.

Hvordan det er mulig å være så tafatt og styringssvak er vanskelig å forklare med annet enn at norske regjeringer er blitt rene administrative underbruk under EU-kommisjonen. De mangler politisk handlingsrom. Det har de gitt til EU. De administrerer først og fremst. De klarer ikke å fatte selvstendige beslutninger. Det er ikke bare pinlig. Det skader vitale nasjonale interesser.

Hvor kørka går det an å bli?

Det gjelder ikke bare den medisinske beredskapen. Flere tunge politikkområder er vanskjøttet på liknende vis. Listen er lang og vond.

Vi skal ikke tvære lenge ved de 40 milliardene som årlig kastes bort over UDs budsjett til bistand som ikke virker og til mer eller mindre tvilsomme internasjonale NGOer, eller de 13 milliardene Erna nylig ga bort til Covax-samarbeidet som heller ikke har gitt noen resultater eller en offentlig sektor som Arbeiderpartiet og Høyre har latt ese ut over alle støvleskaft, som er dobbelt så stor som våre naboland og som tapper statsbudsjettet samt det norske NAV-budsjettet som er like stort som hele det finske statsbudsjettet!

Det er jo ren galskap, men pytt, pytt! Det er bare skattepengene våre de kaster ut av vinduet.

Og det er kanskje ufint å mase for mye om stortingspresidentskapets mange overskridelser og utrolige mangel på elementær budsjettkontroll i forbindelse med byggingen av stortingsgarasjen, ei heller den manglende kontrollen stortingets administrasjon har hatt med stortingspolitikernes svindel med pendlerboliger og reiseregninger.

Dersom de hadde vært underlagt de samme reglene for ‘corporate governance’ som ledere i næringslivet, ville flere av dem måtte sone lange fengselsstraffer.

At regjeringens kontrollinstitusjoner, som Stortingets administrasjon, Riksrevisjonen, Økokrim og Sivilombud ikke fungerer etter hensikten, er kanskje ikke så rart når de ledes av gamle partivenner. Det er bukken og havresekken, som så ofte i politikken. Her er habilitetsbruddene så åpenbare at det det er flaut.

Og vi skal ikke mase i utide om at Stortinget lar tyske vindmøller rasere norsk natur og kaller det naturvern, eller en ikke bærekraftig befolkningspolitikk som garantert kommer til å undergrave velferdsstaten og ryste det norske samfunnet i sine grunnvoller om den ikke reverseres, eller en EØS-avtale som har underminert norsk selvråderett og overlatt rettsutviklingen og store deler av det politiske besluttningsrommet til et EU-parlament og 55.000 byråkrater i en EU-kommisjon vi ikke har noen som helst innflytelse over.

Mye er bra i Norge, men det er stort sett ikke denne generasjonen politikeres fortjeneste. Listen over ødeleggende, og noen ganger komplett idiotiske politiske vedtak de siste 2-3 ti-årene kan gjøres skremmende mye lenger. Det er utrolig hva vi har funnet oss i. Den siste gavepakken politikerne så generøst ga oss til jul, med 10 ganger så høye strømpriser, kan vanskelig forklares med annet enn ren og skjær inkompetanse.

Strømkrisen, en varslet katastrofe

I skrivende stund er strømprisen i Sør-Norge den høyeste i Europa. Som så mye annet, er det en varslet katastrofe som politikerne har stelt i stand. Det måtte gå galt.

Internasjonal arbeidsdeling og frihandel er en god ting. Det har blårussen i Høyre og globalistene i Arbeiderpartiet skjønt. Grønn energi er også en god ting. Det behøver en ikke være klimafanatiker i MDG for å forstå.

Men verken Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskritttspartiet, Senterpartiet eller MDG har skjønt hvordan strømkablene og tilslutningen til EUs indre energimarked påvirker en råvareproduserende økonomi som den norske med en industri som i stor grad er bygd opp på, og avhengig av, billig vannkraft.

Å gi bort nasjonens naturgitte komparative fortrinn er ingen god ting. Det er å svekke egen konkurranseevne.

Alle som har lest litt økonomi vet at om markedet utvides, dannes det en ny likevektspris som vil tilnærme seg prisen i det største markedet. Det er selvsagt prisen i EU-markedet. Og de fleste skjønner at det vil føre til konsekvenser for prisdannelsen i et marked dersom et offentlig monopol med en politisk fastsatt lav pris på en fellesressurs som vannkraft, blir markedsrettet.

Det er bare tull at den høye strømprisen i Norge skyldes lite nedbør og høye CO2-avgifter.

Nedbørsmengden over året har vært tilnærmet lik et normalår. CO2-avgiften ville ikke påvirket norske strømpriser om ikke regjeringen hadde gjort den markedsrettet ved å selge den i det europeiske marked. Den skyldes selvfølgelig at energileverandørene selger unna strøm for harde livet nå i vinterhalvåret og etter at kablene er etablert, og derfor har tappet vannmagasinene. Nå er prisen for norske forbrukere bestemt av etterspørselen i det europeiske markedet og ikke lenger en politisk bestemt lav pris.

Å påstå noe annet er blank løgn!

Det er fint for EU som får tilgang til billig og grønn norsk vannkraft. Tilbudet i EU-markedet øker og påvirker prisen i gunstig retning for kunder i EU. For selv om utvekslingen skulle gå begge veier, går den stort sett bare en vei – 90% ut av Norge.

Det er fint for eierne, dvs. stat og kommuner. Staten får ekstrainntekter som kan dekke opp for en oppblåst, og lite effektiv offentlig sektor samt en innvandring som spiser opp en stadig større del av statsbudsjettet.

Kommunepolitikerne får ekstrapenger slik at de kan bygge kulturhus og minnesmerker over seg selv hvor de kan få godt betalte styre- og komitèverv eller godt betalte offentlige stillinger. Den politiske eliten og ledelsen i energiselskapene får høyere lønninger og gode bonuser. Som alltid er det skattebetalerne som betaler gildet.

Det er ikke fint for norsk kraftkrevende industri og for arbeidsplassene til de mange som jobber der. Den økte strømregningen til industrien kan ikke kompenseres med overføringer over statsbudsjettet. Det vil være å betrakte som ulovlig statsstøtte i strid med EUs indre marked.

Det er ikke fint for norske forbrukere som iht. Vannfallsrettighetsloven §1 eier ladets vannkraftressurser. Landets vannkraftressurser tilhører almenheten. Husholdningene blir imidlertid påført mange ganger så høye strømregninger.

Det er dyrt nok å bo i Norge fra før. Billig strøm gjør det mulig å bo i et kaldt land som Norge. Markedstilpasningen til mellomeuropeiske strømpriser gjør det betydelig dyrere.

Og som om det ikke er nok at vi skal betale mye mer for strømmen, truer EU-kommisjonen med å forby vedfyring og pålegge eiere av gamle trehus med lav energigrad ekstra klimaavgifter. Om det skjer kommer det til å bli bråk. Jeg kommer til å forsvare min gamle vedovn med våpen i hånd.

Det blir interessant å se hvor lenge en finansminister fra Senterpartiet kan gjemme seg bak de sotete glassene i statsrådslimousinen og late som politikerne på Stortinget, inklusive Senterpartiet, er uten ansvar for miseren og at EU-monsteret ikke finnes.

Strømkablene og ACER er ingen fordel for Norge. De er i strid med norske interesser. Som direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier, «Energi er ikke en vare som øl, poteter eller bananer. Det er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til å styres av reine markedsmekanismer.»

Dette er konsekvensen av idiotisk energipolitikk fra Høyre og Arbeiderpartiet gjennom to tiår. Det er en fullstendig uforsvarlig politikk klart i strid med tunge, nasjonale interesser.

Dersom disse politikerne hadde vært ansatt i en privat virksomhet ville de fått sparken for lenge siden, om ikke for inkompetanse så ville de fått sparken for illojalitet mot deres oppdragsgivere, det norske folk.

Det er etter mitt syn ganske utrolig at landet kan styres av partier og politikere som ikke har, eller har til hensikt, å fremme landets interesser være seg våre nasjonaløkonomiske interesser og befolkningens velferd så vel som nasjonens sikkerhet.

Hva pokker skal vi gjøre med slike?

Godt Nytt År!

