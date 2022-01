annonse

En mann er død etter å ha blitt knivstukket utendørs i Haugesund. To menn er siktet for drap og medvirkning til drap, melder NTB.

Politiet mottok melding om knivstikkingen klokken 01:28 i natt, opplyser Sørvest politidistrikt i en pressemelding. Mannen ble knivstukket utendørs ved en privat bolig i Presthaugvegen, som ligger like øst for Haugesund sentrum.

Politiet og ambulanse var raskt på stedet. Det ble igangsatt livreddende førstehjelp, men mannen ble erklært død rundt klokken 02:10, opplyser politiet.

– To personer ble pågrepet i nærheten av åstedet kort tid etter at politiet ankom. Disse er siktet for henholdsvis drap og medvirkning til drap, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

Både avdøde og de to siktede er i 20-årene. Personen som er siktet for drap, er britisk statsborger, mens personen som er siktet for medvirkning, er en norsk statsborger i 20-årene, sier Soma ifølge NTB.

De pårørende er varslet.

