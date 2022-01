annonse

Brått dukket det opp en mulighet. Annonser på Facebook fortalte at Hviterussland hadde åpnet grensen til EU.

Dette fikk tusenvis til å prøve lykken. Maher var en av dem, skriver VG.

Han brukte alle sparepengene, og familien solgte unna morens smykker. Problemene oppsto da han kom med fly til Hviterussland. Polen bygde grensegjerde og satte inn vakter. Maher betalte en menneskesmugler for å kommer seg inn i EU. Det var mye rykter, at migranter forsøkte å rive ned gjerdet til Polen og at de fikk hjelp av hviterussiske soldater.

VG besøker et mottakssenter i Polen, der treffer de noen som har klart å komme seg over grensen og som skal søke asyl. En mann fra Jemen skylder på hviterussiske soldater.

– De pekte våpnene mot oss og sa «vi skyter deg hvis du kommer tilbake til Hviterussland».

I Libanon venter vennene, de har ikke hørt noe fra Maher og håper på at han kommer over grensen. VG skriver at Maher går gjennom et endeløst sumplandskap. Vannet er iskaldt, men det er politi på veiene. Endelig kommer han seg over grensen. Målet er Norge, og han må unngå å bli tatt i Tyskland, da må han søke asyl der.

– Jeg vil se snø og fjordene. Men jeg bryr meg mest om å få en fremtid, være trygg, sier han.

Tiden bruker han på å lære seg norsk og så kjøper han seg en enveisbillett til Oslo. Der slipper han inn uten problemer og overnatter hos en venn. Neste dag søker han om asyl.

På Instagram legger han ut en video fra julemarkedet i Spikersuppa i Oslo.

– Norge er veldig fint, og jeg er veldig lykkelig for å være her. Men det er litt kjedelig her, sier han om mottakssenteret på Råde.

Familien har betalt 8 700 dollar for å få Maher til Norge. Først vil han studere og lære seg norsk. Så vil han jobbe.

– Jeg har vært utrolig heldig, sier Maher til VG.

