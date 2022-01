annonse

Johannes Høsflot Klæbo (25) er i praktslag. Lørdag vant han foran tre nordmenn i Oberstdorf.

Klæbo har 1.03 minutter ned til Pål Golberg på 2.-plass før den 15 kilometer lange fellesstarten i klassisk stil i Val di Fiemme på mandagens 5. etappe.

Klassisksprinten ble vunnet foran Erik Valnes, nevnte Golberg og Even Northug.

– Dette var en fin måte å starte 2022 på med finvær og gode skiforhold. Slik sett var det en god start, sa Klæbo etter sin seier nummer 45 i verdenscupen.

Tidvis lekte han med konkurrentene på lørdagen sprint i Oberstdorf. Han var best i prologen, og i kvartfinalen tok han nærmest av seg ski og staver før målstreken var passert. Klæbo fortsetter å kjøre svinger som en skigud, og på oppløpene er andre for langt bak til å ta ham igjen.

Til nå har Klæbo vunnet tre av fire etapper før ferden går videre til de to siste i Val di Fiemme.

– Alt synes å gå på skinner for deg?

– Jeg føler at kroppen spiller på lag. Jeg har fått gjort mye riktig i høyden og etterpå, men jeg tar fortsatt bare en dag om gangen og har ingen plan om å endre på den strategien.

Storfavoritt

Ingenting tyder på at 25-åringen hopper av touren før den er over. Han styrer mot en ny sammenlagtseier.

– Vi får komme oss til Val di Fiemme og få en rolig dag der, og så satser vi på at kroppen er med igjen om to dager. Jeg er glad for at jeg har gjort høydejobben med tanke på OL.

– Petter Northug kaller deg kunstner på ski?

– Det er ikke den verste tittelen å ha. Vi får ta den.

Akkurat nå er det vanskelig å se noen svakhetstegn på trønderen.

– Det er ikke mange bekymringer. Det gjelder å holde seg frisk og ikke bli for giret på det som kommer og å holde hodet klart.

Sterk

Pål Golberg på 2.-plass i sammendraget vet at det blir hardt å ta igjen Klæbo, selv om også han bør ha ambisjoner om å vise fram på italiensk snø.

– Johannes har vel aldri tapt den 15-kilometeren vi skal gå mandag, så det blir tøft. Men jeg har fått et lite forsprang på han russeren (Aleksandr Bolsjunov), og dette klassiskløpet som venter har normalt sett vært et utslagsgivende renn. Det gjelder å samle krefter inn tin etappen.

– Og sisteetappen?

– Jeg gleder meg ikke, men jeg hadde en god opplevelse opp der for to år siden, og jeg er blitt en bedre skiløper etter det. Det bør ikke gå noe dårligere denne gangen, sa Golberg til NTB.

Emil Iversen kom seg også videre til utslagsrundene, men han valgte å trekke seg kort tid etter og reiser hjem til Norge.

«Norsk finale»

Klæbo, Valnes og Amundsen konkurrerte i det første semifinaleheatet. Der ble det stopp for Amundsen. Golberg og Northug kjempet i heat nummer to og tok seg til finale.

Med fire nordmenn i finalen var det duket for en god norsk dag. Bolsjunov røk ut i semifinalen og tapte terreng til Klæbo og Golberg på toppen av sammenlagtlisten. Han var treer i sammendraget foran lørdagens sprint.

Didrik Tønseth og Sjur Røthe kom seg ikke videre fra prologen.

