annonse

annonse

«Små penisforlengere», mener Unge Venstre.

2022 ble intet unntak. Da vi vandret inn i det nye året, meldte øyeskadene seg like raskt som rakettene ble skutt opp over vårt langstrakte land.

Og som sedvanlig hver 1. januar kommer det krav om at privat fyrverkeri må forbys. I forbindelse med årets feiring meldes det om ti tilfeller av øyeskader, hvorav fire betegnes som alvorlige. Ingen benyttet vernebriller, skriver NTB.

annonse

Nå vil Unge Venstre ha slutt på at privatpersoner skyter opp raketter. Et slikt forbud gjelder alle andre dager, poengterer leder A. Breivik.

Les også: Aggressive migranter kastet stein og brukte fyrverkeri for å komme inn i Polen

– Ellers i året forbyr vi jo folk å leke med små eksplosiver. Timene mellom klokka 18 og 2 på nyttårsaften bør ikke stå i en særstilling. Nå er det på tide å forby privat fyrverkeri, sier Breivik til NTB.

annonse

Unge Venstre-lederen har en teori om at de ivrigste oppskyterne av fyrverkeri kompenserer for kort lengde på kjønnsorganet ved at rakettene fortsetter der hvor mennenes egen penis slutter.

– Friheten til å leke med små penisforlengere veier for meg mindre tungt enn å skjerme folk fra traumatisk stress. Derfor bør vi forby privat fyrverkeri, gjentar Breivik.

Les også: UNICEF Norge har plukket ut «Barnas nyttårstale»: – Vi er på randen av en utryddelse!

For Unge Venstre er frihet under ansvar et viktig prinsipp. Men når folk ikke tar ansvaret, bør de heller ikke få friheten, argumenterer lederen for Venstres ungdomsfløy.

– Det er overtydelig at folk ikke tar ansvaret tungt nok. De skyter opp raketter mens de er pære dritings, sier Breivik, og viser til antallet øyeskader nyttårskvelden.

I likhet med flere andre peker Breivik på at fyrverkeri skaper redsel, stress og uro så vel hos enkelte mennesker som hos dyrene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474