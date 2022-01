annonse

Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO) skriver at pandemien kan ta slutt i løpet av året.

Men Who-lederen stiller betingelser, blant annet en likere fordeling av vaksiner i verden.

– Hvis vi gjør slutt på ulikhet, gjør vi slutt på pandemien og det globale marerittet som alle har gjennomgått. Og det er mulig, sier Tedros på LinkedIn.

I følge WHOs er tre av fire helsearbeidere i Afrika uvaksinert. Mens flere land i Vesten har begynt å tilby en tredje dose.

WHO-lederen trekker frem også noe positivt. For ett år siden var vaksineringen knapt startet. I løpet av året er 8,5 milliarder doser er blitt satt verden rundt.

De har som mål at 70 prosent av verdens befolkning skal være vaksinert innen midten av 2022. Det skal også gjøres mer mot fremtidige epidemier og pandemier i fremtiden.

– Jeg tror at hvis vi gjør fremskritt på disse områdene, så vil vi samles igjen på slutten av 2022, ikke for å markere slutten på et tredje år med pandemi, men for å feire tilbakekomsten til tiden før covid-19, sier Tedros.

