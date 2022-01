annonse

Michiel er bekymret for fremtiden. Han frykter å bli på mottaket resten av livet. NOAS: Utviste asylsøkere bør få opphold etter ti år på mottak.

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener det er trygt for Michiel å reise hjem, og at han ikke trenger beskyttelse i Norge. Men Michiel er uenig det. Han velger å bli i Norge selv om han er utvist.

– Det finnes ikke andre alternativ for meg enn å bli, sier han til NRK. Etter tolv år på asylmottak i Norge forklarer han dette ved hjelp av kroppsspråk og gebrokkent engelsk.

Han er en av rundt 270 migrantene på norske asylmottak med utvisningsvedtak, men har likevel blitt her i over ti år. Det er personer fra land som ikke tar imot egne borgere.

I dag bor rundt 2500 på asylmottak, det er en betydelig reduksjon fra toppåret 2015 da antallet var helt opp i 30 000. Av dagens beboere har 600 fått endelig avslag og er pliktig til å reise hjem. Men de reiser ikke og blir heller boende i årevis. Nå ber Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) at staten rydde opp.

– Vi håper at det nye Stortinget nå ser at det er behov for en opprydding, som sikrer at de få som har blitt værende over så lang tid, får muligheten til et liv i Norge, sier Jon Ole Martinsen i NOAS.

Han er seniorrådgiver og foreslår at alle som har nektet å reise hjem i over ti år skal få permanent opphold i Norge. Han mener at det vil koste oss lite.

De fleste som bor lenge i mottak er asylsøkere som har fått et endelig avslag og er pliktige til å forlate Norge.

– Dette er personer som ikke ønsker å returnere til hjemlandet frivillig, og der politiet mangler opplysninger om riktig identitet eller tillatelse fra hjemlandets myndigheter til å gjennomføre en tvangsretur, sier Gro Anna Persheim i UDI til NRK, og forteller at det er forskjellige grunner til at de nekter å reise hjem:

– Frykt for reaksjoner fra hjemlandet og frykt for å skuffe familien i hjemlandet er noen av hovedgrunnene til at de ikke reiser, i kombinasjon med et håp om å få opphold dersom de blir i Norge lenge nok.

