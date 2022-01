annonse

annonse

På twitter utveksles det uhøfligheter etter at den unge kongresskvinnen fra New York, Alexandria Ocasio Cortez (32) ble observert i Florida med sin kjæreste. I New York, som styres av AOCs partifeller i Demokratene er det lockdown og maskepåbud.

Den tidligere Trump-rådgiven Steve Cortez kommenterte saken på Twitter.

– Hvis venstreorienterte som AOC virkelig trodde at maskepåbud og vaksinemandat virket, ville de ikke kose seg i frie Florida.

Florida styres av den populære republikanske guvernøren Ron DeSantis og har hatt av de minst inngripende tiltakene i hele USA.

Men Cortes nevnte også skotøyet til AOCs kjæreste.

– Typen hennes viser det motbydelige, bleke føttene sine offentlig i noen fæle sandaler.

Det fikk Ocasio-Cortez til å reagere.

– Hvis republikanerne er sinte fordi de ikke kan gå på date med meg, kan de ikke bare si det i stedet for å projisere sine seksuelle frustrasjoner på min kjærestes føtter, skrev hun og utdypet senere meldingen.

Artikkelen fortsetter.

It’s starting to get old ignoring the very obvious, strange, and deranged sexual frustrations that underpin the Republican fixation on me, women,& LGBT+ people in general.

These people clearly need therapy, won’t do it, and use politics as their outlet instead. It’s really weird

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) December 31, 2021