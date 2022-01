annonse

annonse

Kjære landsmenn,

«Efter min nyttårstale til dere i fjor, meldte det seg en innsender i en av våre aviser som syntes det i likestillingens navn virket diskriminerende at jeg rettet talen til mine landsmenn, og at jeg på denne måte gikk kvinnene forbi. Jeg kan imidlertid forsikre om at min nyttårshilsen i aller høyeste grad er rettet til absolutt alle i dette land, kvinner og menn, og jeg bruker derfor fortsatt dette ord som for meg er kjært fra så mange situasjoner i mitt liv.»

Det er ikke jeg som sier det. Kong Olav satt ned denne stolpen for 40 år siden. I 1981. Da politistasjonssjef het lensmann. Og da statsforvalter het fylkesmann. Og da verden var lettforståelig og enkel og ingen følte seg kjønnskrenket over at noen hadde yrker som sjømenn og styrmenn.

annonse

Før TV-serien ‘Skam’. Og før folk skjemtes for alt mulig. Før alt måtte være politisk korrekt. Og før du mistet jobben eller vennene dine hvis du mente noe annet. Før det ble vanskelig å omtale landet vårt som fedrelandet og ‘Ja, vi elsker‘ som fedrelandsangen.

Kong Olav holdt fast på ‘Kjære landsmenn’ som innledning til nyttårstalen fordi det var «kjært fra så mange situasjoner» i hans liv. Og det var kjært fra mange situasjoner i våre liv. Vi skjønte hva han mente. Vi hadde et erfaringsfellesskap. Et felles historisk bånd. Slekters gang, og det som gjør land til nasjoner. Alle skjønte at han selvfølgelig mente oss alle, både kvinner og menn.

Alle som har møtt ham skjønte at han hadde nærhet til den norske folkesjelen. Han holdt fast ved å adressere oss som ‘Kjære landsmenn’, frem til hans siste nyttårstale i 1989. Da var det slutt!

annonse

Kong Harald brøt den lange linjen og flyttet dermed kongehuset fjernere fra folket.

Siden 1990 har ikke kongen lenger adressert oss som hans ‘Kjære landsmenn.’ Så fikk vi Mette Marit fra Kristiansand, engler og ånder fra himmelen og levemannen Ari Behn fra Moss som til slutt fikk nok og gikk bort. Og nå til sist fikk vi shamanen Durex fra Amerika. Lurer på hva det neste blir?

Jeg synes det er en underholdende, men en heller traurig utvikling. Jeg synes ikke Kongens nyttårstale er så mye å høre på lenger. Jeg tror jeg slår av Kronprins Håkon ‘Jonny fra Stovner’ sin nyttårstale, når den tid kommer.

Som selvoppnevnt og selvhøytidelig vaktmester, trekker jeg frem dette forhold i min royale nyttårstale til dere i år for å minne dere på at denne nytalen og woke-galskapen er skummel og ikke til å spøke med. Den kom ikke fra studenter som vil rive ned bautaer over gamle helter på universitetene i USA. Den kom fra våre egne rekker.

Den kom allerede for over 40 år siden. Vi skjønte det ikke da, for den kom snikende som en tyv om natten, stykkevis og delt og i umerkelige små porsjoner, som hver for seg virket tilforlatelige og troskyldige inntil vi satt der fanget i et nett av nyord og nytale og et minefelt av ting og forhold som er feil å si og feil å mene.

Kjære landsmenn, det er dette jeg vil si til dere nå ved det gamle årets slutt og det nye årets begynnelse. Vi skjønner alle at vi mener alle, når vi sier landsmenn. Det er ikke nødvendig å lage problemer og skiller som ikke eksisterer.

Og det kan ikke være feil å være glad i landet sitt og kalle det ‘fedrelandet’. Vi elsker dette landet, som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.

Det kan ikke være feil å være glad i folket sitt. Og det kan ikke være feil å mene at våre folkevalgte skal ivareta folket og landets interesser fremfor deres egne. Det kan ikke være feil å si at nordmenn er norske og har rett til sitt eget land. Det kan ikke være feil å være patriotisk.

annonse

Mørke skyer truer. Ytringsrommet blir stadig trangere. Noen mener de har monopol på moral og meninger. Globalistene har satt nasjonalstaten under press, og med den selvråderetten, ytringsfriheten og demokratiet.

Om Norge er et ungt land, er det en gammel nasjon. Så glem ikke dette landet Harald berget med sin kjemperad. Dette landet Håkon verget medens Øyvind kvad. Olav på det landet malte korset med sitt blod, fra dets høye Sverre talte Roma midt imot. Slik folket to ganger, i 1972 og 1994, talte Brussel midt imot.

Vi glemmer ikke at kvinner selv sto opp og strede, som de vare menn. Så norske mann i hus og hytte, husk alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett. Det har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett. Den får de ikke ta fra oss.

Jeg sender dere alle mine gode ønsker for året som var. Jeg hilser våre landsmenn på Svalbard, Jan Mayen og i Antarktis, våre sjøfolk (Hvis det enda er noen igjen?) rundt om i verden og våre væpnede styrker her hjemme og på fredsbevarende oppdrag ute i verden (Kom dere hjem! Vi trenger dere her.) Og jeg sender alle gode tanker til våre gamle, syke og ensomme (som må ligge på dobbeltrom og ikke får ordentlig mat på sykehjemmene fordi politikerne bruker skattepengene våre på dyre kulturhus og middager og reiser til seg selv). Og i år sender jeg en særlig varm tanke til alle dere som har frosset dere gjennom julehøytiden og som sliter med å betale strømregninga. (Dere vet hvem dere kan takke for den.)

Det ser ikke akkurat så lovende ut, men jeg vil avslutte som Kong Olav for 40 år siden med et fromt ønske om at:

«Måtte det bli et fredens og trygghetens år vi går inn i, og måtte det gi glede og lykke til dere og til alle mennesker i vår urolige verden.»

Godt nytt år!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474