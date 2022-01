annonse

Debatten om behandling av transpersoner er full av dilemmaer. Hvorvidt man bør bruke pubertetsblokkere er ett av dem.

Pubertetsblokkere, eller pubertetsutsettende medikamenter, er preparater, gjerne administrert med sprøyter, som stopper puberteten ved bruk på tenåringer. De benyttes i behandling av transpersoner med det formål å sikre at man ikke utvikler seg for mye, mens man utredes for kjønnsinkongruens (det som før ble kalt transseksualisme).

Men pubertetsbremsing kan naturligvis få konsekvenser. I Sverige har ett av de mer alvorlige tilfellene fått oppmerksomhet i en dokumentarserie-episode om såkalte «transbarn». Leo, som var født jente, men som identifiserer seg som gutt, ble satt på pubertetsutsettende medikamenter. Fem år senere har Leo stoppet helt å vokse, fått osteoporose, og forandringer i ryggvirvlene. Det er kanskje ikke så rart, når man kunstig blir holdt på barnestadiet fysisk?

Kritikken som er kommet i Sverige, dreier seg i hovedsak om at det ikke er forsvarlig å sette barn på slike medikamenter, på grunn av eventuell helserisiko. Det som også skaper bekymring blant mange, ikke minst foreldre, er et høylytt aktivistisk miljø i debatten om transpersoner og behandling, som legger et stort press på behandlingstjenestene.

440 barn har fått behandling med pubertetsutsettende medikamenter i Sverige. I Norge estimerer de ansvarlige ved Rikshospitalet at det seg om cirka 100 barn. I Sverige har man et litt annet system enn i Norge, hvor all behandling av kjønnsinkongruens administreres av Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK). NBTK utsettes også for et voldsomt press fra aktivistiske miljøer vil krever en mye mindre restriktiv holdning til behandling.

Et reelt behov

Jeg husker godt den lange utredningen på Rikshospitalet som jeg måtte gjennom. Jeg ble testet, kjørt gjennom MR, og måtte i mange timer med samtaleterapi, før jeg en diagnose, som da ble kalt transseksualisme. Diagnosen var for meg en bekreftelse. Et bevis på at det jeg opplevde var noe reellt. Jeg hadde noe i hjernen som gjorde at jeg ikke bare var en gutt i jenteklær. Dette var målbart og bekreftet. Og da fikk jeg også hormoner, som gjorde veldig mye for å dempe min dysfori.

I årene før, fra jeg var cirka 13 år og frem til 16-årsdagen min, gikk jeg på pubertetsutsettende medikamenter. Dette er et vanskelig spørsmål for meg å relatere til i dag. På en side er jeg glad for at jeg gikk gjennom det, fordi det hindret meg i å utvikle meg for mye i en maskulin retning i løpet av den tiden Rikshospitalet utredet meg. Det er uten tvil en viktig grunn til at jeg går under radaren og passerer som kvinne for de aller fleste. Men det er også skummelt. Veldig skummelt. Det sier seg selv at det er noe grunnleggende alvorlig med å bare stoppe puberteten. Tiden går, og man utvikler seg ikke. Det er klart det er en ekstrem behandling.

Dette er litt av et dilemma. Det er så lett for meg å si at ingen barn bør få disse medikamentene, på grunn av disse farene, når jeg selv fikk dem, og har kommet godt ut av det. Jeg vet at livet mitt er betydelig enklere enn det kunne ha vært, på grunn av min utseendemessige fremtoning.

Og jeg tror også at grunnen til at mange transkvinner sliter, og at selvmordsraten er så høy også etter behandlinger, i stor grad kommer av at mange aldri klarer å passere som kvinne. Jeg kan bare forsøke å tenke meg hvordan jeg hadde hatt det, om jeg med min væremåte og mine opplevelser hadde vært nødt til å leve livet mitt i en veldig maskulin kropp. Tenk om det var jeg som måtte gå nedover gaten og oppleve at folk stirret på meg som en freak, mens jeg visste at folk tenkte at jeg så ut som en mann i kjole. Det hadde nok tatt knekken på meg også. Det hadde vært helt uutholdelig. Dette kan omgås med pubertetsutsettende medikamenter.

Kan vi leve med bivirkningene?

Men så har vi noen bivirkninger da. Noen få opplever alvorlige sideeffekter. NBTK har forklart at de har sett at noen får psykiske plager. Men det er ikke opplagt for meg hvordan man skal avveie dette. Min første tanke er at det er best å være på den sikre siden, og at man derfor ikke bør iverksette slike behandlinger. Men så tenker jeg på de transkvinnene som må leve hele sine liv i mannlige kropper. Kanskje er risikoen verdt det for de som virkelig trenger det?

Hvis du er som jeg er, så er det beste du kan håpe på å komme deg gjennom pubertetsutsettende medikamenter, gå på hormoner og ta eventuell kirurgi. Det er ikke mulig å fikse det som sitter i hodet. Det er lett for utenforstående å mene at man må jobbe med psyken sin i stedet for å ta behandlinger og operasjoner. Dette er ikke noe man bare kan lære seg å leve med, litt terapi og vipps, så er man lykkelig. Det finnes studier som viser at transkvinners hjerner har likheter med kvinners hjerner, og skiller seg betraktelig fra menns. Dette er etablert. Vi vet dette nå, samme hva fornekterne sier. Dessverre blir det stadig vanskeligere å forske videre på dette, fordi, tro det eller ei, denne forskningen er blitt veldig politisk ukorrekt. Sånn går det når det pushes et politisk narrativ om at kjønn i realiteten ikke finnes, og at alle som er uenige i dette er umoralske. Det delegitimerer transkvinners faktiske opplevelser.

Poenget er i alle fall at kjønnsdysfori, slik jeg selv har erfart, må behandles slik at pasienten kan leve et liv mest mulig fri fra sin dysfori. Det kunne for mitt vedkommende kun skje om jeg ble så feminin at jeg naturlig gled inn i den rollen. Jeg trenger ikke å forklare meg. Samfunnet ser meg, og behandler meg deretter, og jeg har minimalt med ubehag forbundet med det. Det skyldes nok delvis gener, men også pubertetsutsettende medikamenter. Det er ikke til å komme ifra.

Streng utredning er helt avgjørende

Det jeg med størst sikkerhet vil konstatere er at det kun er de som virkelig trenger denne behandlingen, og som kan ha stor glede av det senere, som bør få det. Det er langt ifra alle som føler på usikkerhet rundt kropp og kjønn som skal ha slik behandling. Rikshospitalet må fortsette å være strenge, og de må fortsette å utrede grundig. Jeg er glad for at de står på sitt, og at de ikke gir etter for de mest ekstreme aktivistene.

Ellers risikerer man å ødelegge folks liv på skattebetalernes regning.

Det er mye klaging blant aktivister og såkalte «kjønnsforskere» (som ikke har noe reelt, det vil si naturvitenskapelig, grunnlag for sine påstander) over at Rikshospitalet ikke behandler mange nok. Utredningene Rikshospitalet gjør før de setter i gang med behandling er visstnok for lange, og de vil ikke behandle såkalte ikke-binære personer (folk som hevder at de er et annet kjønn enn mann eller kvinne).

Ingenting er perfekt, og det er kritikkverdige forhold overalt, men det er liten tvil om at klinikken på Rikshospitalet som behandler transpersoner hjelper folk som trenger det, uten at man må betale enorme summer. Behandling anses, med rette, for å være helt nødvendig for dem som trenger det, og derfor finansierer vi det også i fellesskap, som vi gjør med så mye annet. Vi er heldige som kan ha det sånn i Norge.

Jeg vil be dere som kategorisk avviser disse behandlingene om å reservere deres motvilje noe. Dere vet ikke hvordan dette er, og dere kan ikke for deres bare liv forestille dere hvor vanskelig det er å stå i en sånn situasjon. Her er det mange avveininger å ta, og man må også huske at så og si alle medisinske behandlinger er «unaturlige» og har bivirkninger. Empati og åpenhet er alfa omega.

