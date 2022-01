annonse

Det skal godt times, skal man føde på selveste nyttårsaften.

Og for de aller fleste, om ikke alle, er det uplanlagt, for eksempel ved at fødselen påbegynnes noen dager før termin. Likevel skjer det stadig at barn kommer til verden nesten umiddelbart etter midnatt 1. januar.

I år var det Alvin som ble Norges nyttårsbarn. Han ble mottatt på Elverum sykehus elleve minutter etter klokken 24.

– Jeg prøvde å holde igjen litt for å unngå at han skulle bli den aller yngste i klassen sin i årene framover, og det gikk akkurat, sier guttens mor til VG.

NTB har laget en oversikt over nyttårsbarn siden 2000.

2022: Gutt født på Sykehuset i Elverum 11 minutter over midnatt.

2017: Gutt født på Sykehuset Østfold Kalnes 10 minutter over midnatt.

2011: Jente født på Oslo universitetssykehus i Oslo 13 minutter over midnatt.

2005: Jente født på Bærum sykehus 11 minutter etter midnatt.

Kilde: NTB

