Julen er over oss igjen. Denne stadig mer omseggripende feiringen starter opp i slutten av oktober og «varer helt til påske».

Til minne om en jødisk gutt som ble født for over to tusen år siden, og som det ble diktet anekdoter om, som gud og menneske i ett. Etter at kriger ble vunnet med faner med kors, ble det hele gradvis lappet sammen til en religion, som slo seg fram i skrekk og gru.

Tusen år senere, etter at vikingkonger var blitt grepet av tanken i utlandet, der de så at kristendommen legitimerte kongens overherredømme, og dermed svekket lokale høvdingers makt, påtvang de, med våpen i hånd, nordmennene sin nye tro. De gikk brutalt frem, de som nektet å la seg døpe ble torturert og drept, eller mistet sine eiendommer. Blodet fløt. All ære til trønderne som ytet hardest motstand. Siden har det gått som det har gått, kirker over alt, salmene ljomet fra sør til nord, tukt og straff, i kristi navn. I dag har det verste sluppet taket, kirker er sågar omgjort til kulturhus. Samtidig som julefeiringen bare baller på seg. Uten at folk flest ofrer «menneskesønnen» en tanke.

Men la det være sagt, intet er vakrere og varmer mer om hjertet enn tindrende barneøyne, som venter på nissen, gavene eller på selve feiringen. Og for den del, familiens samling om festmåltidet, der alt er lutter vennlighet og glede.

Bortsett fra hyggelig familiesamlinger er det meste ellers mas og stress, problemer og uråd, og for mange, den rene lede, (sterk ulystfølelse).

Selvfølgelig er det fint med litt ekstra fri midt på vinteren, men første dag, andre dag og mere til, er kanskje vel mye av det gode. Men, la gå. Man bør vel angripe de andre kristne høytidsdagene først, som påske og pinse. For ikke å snakke om «himmelspretten», snurrigheten selv. Så den fremste kritikken mot julefeiringen, tapt arbeidstid, kan gjenvinnes fra mange tvilsomme feiringer.

Den norrøne jula, jol, til Odin og Tors ære, ble gradvis erstattet av kristendommens jul, lagt til samme tidspunkt på året, og ved at mange skikker ble beholdt, som ølbrygging, slakting av gris og julenek. Og juleblotet, et gilde med mat og drikke, er videreutviklet til fullkommenhet. Nissen er jo heller ikke særlig kristen.

Gavehysteriet blir bare verre og verre, der det gjerne tar flere timer å jobbe seg gjennom pakkehaugen. I en undersøkelse svarer over halvparten at de har fått gaver de ikke har bruk for eller slett ikke ønsker seg. Svar avgitt i julemodus gir store feilmarginer. Virkeligheten er snarere den at de fleste like gjerne kunne unnvært det meste. Og for et lass penger som i tilfelle kunne vært frigjort til hjelp for millionene som sulter! Eller de fattigste i Norge. I år er det elektroniske gaver som dominerer, i et land som allerede troner øverst på kjøp og hyppig utskifting av slikt. Med klar margin.

Det heter at politikk er det muliges kunst. Når det gjelder fjerning av religiøse fridager, duger nok ikke den kunsten. Politikernes fremste oppgave er å bli gjenvalgt. Vi er et fritidselskende folk, må vite, et folk som har mest fri og arbeider minst av alle land, og vi vil ikke høre snakk om slikt. Det får stå sin prøve at snart ingen tror på historien fra stallen.

