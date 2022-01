annonse

Den amerikanske legen Robert Malone har hatt høy status blant vaksineskeptikere. Han er selv dobbeltvaksinert, men mener koronavaksinene potensielt får utilsiktede negative konsekvenser for immunsystemet. Han advarer spesielt mot vaksinering av barn.

29. desember ble Malone suspendert fra Twitter. Han har tidligere blitt suspendert fra LinkedIn, men er sluppet inn igjen.

Som en av mange bidro Malone til forskning og utvikling av mRNA-teknologi på 1980-tallet. Han valgte å fokusere på medikamenter mot covid-19 snarere enn vaksineutvikling da pandemien brøt ut i 2020. Han har tatt til orde for bruk av en medisin kalt famotidine, og mener fortsatt hydroksiklorokin og ivermectin har god effekt.

Malone ble intervjuet av verdens mest fulgte podkast-vert, Joe Rogan den 30. desember. I den mer enn tre timer lange samtalen klargjør Malone sine synspunkter på vaksiner og det han mener er mangel på bruk av tilgjengelige medisiner. Malone påstår at om lag 500.000 amerikanere har dødd unødig som følge av at myndighetene ikke har tatt i bruk de medisinene som han mener virker.

Malone diskuterer også den sensuren han mener seg utsatt for, og peker på en allianse kalt Trusted News Initiative som vesentlig i undertrykkingen av kritiske perspektiver mot de dominerende legemiddelselskapene og de regulerende myndighetene. På sine hjemmesider skriver BBC at de gjennom Trusted News Initiative inngår i et samarbeid med blant annet Facebook, Twitter, Reuters and The Washington Post.

I intervjuet skryter Malone av Joe Rogan for den rollen han spiller i å slippe til stemmer som utfordrer det offisielle narrativet om vaksiner og Covid-19. Nylig hadde Rogan også legen Peter McCullough som gjest. Også McCullough har blitt demonisert og beskyldt for å spre desinformasjon.

Rogan tok ivermectin da han i høst fikk covid-19. Det førte til en disputt med CNN som omtalte ivermectin som en «hestemedisin».

Malone uttalte seg om suspensjonen fra Twitter og så det som direkte knyttet til hans uttalelser om vaksiner. Alt som kan skape såkalt «vaksinemotvilje» kan bli slettet og brukere sanksjonert. Rogan kalte det som skjer av sensur for «ren galskap».

I samtalen med Malone sier Rogan at Spotify heldigvis ikke samme sensur som enkelte andre. Rogan tegnet en kontrakt på 100 millioner dollar med Spotify i 2020 og legger kun korte klipp på YouTube.

Breit Weinstein er en annen som har inviterte motstemmer til sin Podkast og som har blitt sanksjonert av YouTube. Han er sterkt kritisk til Twitters suspensjon av Robert Malone.

Twitter is in no position to judge Dr. Malone. If he, as inventor of mRNA vaccine technology, is concerned, we should all be. If Big Tech and Big Pharma have another perspective, they’re free to voice it. But censorship of whistleblowing experts must not stand. #RestoreMaloneNow https://t.co/XcjUmSqNIC

— Bret Weinstein (@BretWeinstein) December 31, 2021