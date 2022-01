I en oppdatering om dataangrepet i dag presiserer Amedia at det fortsatt ikke er betalingsinformasjon eller passord på avveie. De forutsetter likevel at informasjon som navn, adresse og kontaktinformasjon er i angripernes hender.

Det var natt til 28. desember Amedia ble rammet av et alvorlig dataangrep mot deler av selskapets infrastruktur. Spesielt rammet dette produksjonen av papiravisene som etter planen skulle ha komme ut neste dag. Amedias løsninger for nettaviser ble ikke rammet av problemet, og har blitt publisert som normalt i hele perioden.

I tillegg til å hindre produksjon av papiravisene, er en mulig konsekvens av dataangrepet at personinformasjon er på avveie. Selskapet skriver i en oppdatering om dataangrepet i dag at de på det nåværende tidspunkt ikke kan bekrefte at det har skjedd, men selskapet forutsetter at det er tilfelle.

Persondata som kan være på avveie faller i to kategorier:

Informasjon om kunder – typisk navn, adresse og kontaktinformasjon etc.

Det er viktig å understreke at betalingsinformasjon og kunders passord ikke er på avveie.

Informasjon om ansatte, og deres ansattforhold til Amedia.

Melding til Datatilsynet om dette forholdet ble sendt onsdag kveld 29. desember.

Konsernet bekrefter også at de har sikkerhetskopier av all informasjon, men de ønsker å gjennomgå disse kopiene svært nøye for å sikre at det ikke er skadelig programvare i dem.

Amedia opplyser videre at det er uaktuelt for selskapet å gå i dialog, og å betale løsepenger, da det bidrar til å støtte organisert kriminalitet og selskapet ikke ønsker å gjøre slike alvorlige dataangrep lønnsomme for kriminelle.