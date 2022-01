FrPs helsepolitiske talsperson frykter at vaksinetempoet kan få som konsekvens at det tar lengre tid å få til en gjenåpning av samfunnet.

Under 300.000 vaksinedoser ble satt i årets to siste uker – målsettingen til regjeringen og Folkehelseinstituttet var 700.000. Hoksrud mener kommunene må bruke alle muligheter for å få opp tempoet i vaksineringen.

– Det er urovekkende at man setter seg mål som ikke blir fulgt opp. I min kommune var det bare mulig å vaksinere seg en dag i uka. Nå må folk få vaksinert seg, terskelen skal være lav med gode åpningstider, da vil vi øke graden kraftig, sier FrPs helsepolitiske talsperson til NTB.

Andel vaksinerte fordelt på fylker

I dag er totalt 9.757.884 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Av dem er 4.283.684 første dose (79,5 prosent av befolkningen), 3.919.811 er andre dose (72,7 prosent av befolkningen) og 1.554.389 er tredje dose (28,8 prosent av befolkningen over 18 år). For personer over 18 på dose en og to er andelene henholdsvis 92,6 og 89,1.

Så mange prosent av befolkningen over 18 år er vaksinert i fylkene (totalt vaksinert til nå i parentes):

Agder, første dose: 92,2 (238.955), andre dose: 89,3 (212.064), tredje dose: 30,3 (93.541).

Innlandet, første dose: 93,3 (298.397), andre dose: 90,6 (267.691), tredje dose: 33 (122.401).

Møre og Romsdal, første dose: 92,4 (206.903), andre dose: 90 (185.010), tredje dose: 30,8 (81.716).

Nordland, første dose: 92,3 (189.340), andre dose: 89,6 (168.178), tredje dose: 29,9 (71.879).

Oslo, første dose: 91 (533.032), andre dose: 85,7 (467.449), tredje dose: 24 (167.562).

Rogaland, første dose: 90,9 (358.095), andre dose: 87,8 (316.874), tredje dose: 26,1 (126.179).

Troms og Finnmark, første dose: 90,8 (185.760), andre dose: 87,8 (166.411), tredje dose: 29 (70.165).

Trøndelag, første dose: 93,8 (374.913), andre dose: 91,3 (333.892), tredje dose: 28,7 (135.224).

Vestfold og Telemark, første dose: 92,7 (332.868), andre dose: 89,8 (297.124), tredje dose: 32,1 (135.355).

Vestland, første dose: 91,8 (490.438), andre dose: 88,4 (432.275), tredje dose: 29,3 (187.232).

Viken, første dose: 92,7 (969.840), andre dose: 88,9 (850.722), tredje dose: 28,9 (361.876).

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at eldre tall endrer seg over tid. Data om fylker baserer seg på folkeregistrert adresse til den vaksinerte.

