Det bør være et krav om uhildet og interessefri kunnskap i saker der naboer til vindkraftverk kan bli påført helseskader.

I Tysvær har kommunen pålagt utbyggerne å lage en utredning om mulige helsekonsekvenser fra støy, skyggekast, visuelle virkninger, tap av nærområder for friluftsliv og den samlede totaleffekter av alle disse påvirkningene.

– Dette er på nivå med at en forbryter som blir tatt, foreslår at han gransker seg selv, da det ikke vil være så lett for politiet å sette seg inn i saken, skriver en gruppe personer med helsebakgrunn i Aftenbladet, og legger til:

– I et kommunalt vedtak i Tysvær står det at en har vært bekymret for at helseaspektet ved etableringen av vindkraftverket ikke har vært godt nok utredet i konsesjonsprosessen. Det kreves at utredningen må gjøres av uavhengig fagkompetent personell.

Årsaken er at utbyggerne ikke gjorde dette før NVE og OED ga konsesjonene.

Det er konsulentfirmaene Norconsult og Multiconsult som har levert rapportene for henholdsvis Gismarvik og Tysvær vindkraftverk, skriver Radio Haugaland.

De er begge medlemmer i vindkraftbransjens lobbyorganisasjon Norwea som har som formål å fremme vindindustriens interesser og fungere som bransjens talerør. Medlemmene skal også kommuniserer vindkraftens fordeler og muligheter til politikere, opinionsdannere, beslutningstakere, medier, offentligheten og andre interessenter.

Spesielt Norconsult har vært sterkt involvert i utarbeidelse av rapportene som dannet grunnlaget for tildelingen av konsesjonene fra NVE og OED i 2020.

Bundet av disse medlemsformålene i Norwea trenger firmaene derfor ikke si noe om ulempene og de negative virkningene av vindkraften. I rapporten fra Norconsult står det at ingen fagfellevurderte artikler kan vise en direkte sammenheng mellom folk som bor i nærheten av moderne vindturbiner, støyen turbinene produserer og fysiske helseeffekter.

