Mannen ble fremstilt for fengsling i tingretten i Sandnes etter at politiet siktet ham og en annen mann etter drapet på Mennene ble framstilt for fengsling i tingretten i Sandnes etter at politiet siktet dem etter drapet på 28 år gamle Kjetil Andre Østhus natt til 1. januar.

Begge nekter straffskyld og sier de ikke har noe med drapet å gjøre. Tingretten deler imidlertid politiets oppfatning om at det er skjellig grunn til å mistenke 20-åringen for medvirkning til drapet, og at han derfor må sitte i varetekt til 31. januar.

– Han undergis også brev- og besøksforbud, samt avis- og kringkastingsforbud, i hele fengslingsperioden, skriver tingretten i kjennelsen.

Frykter for bevisene

Den 20 år gamle briten skal under fengslingsmøtet ha gitt uttrykk for at han ønsker å reise hjem, og han begjærte seg løslatt. Fordi han og den medsiktede, en 23 år gammel nordmann, sitter pågrepet i Åna fengsel, gikk fengslingsmøtet for retten i Sandnes og ikke Haugesund der drapet skjedde.

For britens del ble politiets krav om fengsling begrunnet med fare for at han ville unndra seg rettsforfølgelse, i tillegg til at etterforskerne frykter at mannen vil påvirke bevisene i saken.

– Det gjenstår flere etterforskningsskritt, herunder arbeid med vitneavhør samt sikring av innhold på både elektroniske enheter, skytjenester og andre kommunikasjonsplattformer. Siktede, som ikke har erkjent straffskyld, vil ha både anledning og motivasjon til å forspille slike bevis, står det i kjennelsen.

– Ikke gode nok beviser

– Han avviser hele siktelsen og begjærte seg løslatt av politiet i fengslingsmøtet, sier 20-åringens forsvarer, advokat Helene Haugland, til NTB.

Forsvareren sier klienten hadde vært på besøk hos den medsiktede 23-åringen, men at han nå ønsker å forlate Norge. Han avviser å ha vært i nærheten da drapet skjedde. Etter pågripelsen ble briten lørdag avhørt. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

– Vi mener bevisene politiet la fram i retten, ikke er tilstrekkelig mistanke mot min klient, sier Haugland videre.

Fyrverkeri

Knivdrapet skjedde utendørs da 28-åringen og flere andre var ute for å skyte opp fyrverkeri. På parkeringsplassen utenfor noen blokker kom de da i kontakt med de to siktede, som hadde tilknytning til en annen leilighet i nærheten.

Politiet ble varslet om saken klokken 1.28 om natten og ankom med ambulanse til stedet kort tid etter. Det ble gjort livreddende førstehjelp på stedet, men mannen ble erklært død rundt klokken 2.10, opplyste politiet i dag.

Den drepte mannens pårørende har fått oppnevnt Benedicte Storhaug som bistandsadvokat. I går kommenterte hun saken med at 28-åringen ikke var en del av et belastet miljø, og at drapet fremstår som helt umotivert.