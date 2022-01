annonse

Statens Serum Institut (SSI) tror danskene kan leve som normalt igjen i løpet av to måneder. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at vi ikke har nok innlagte pasienter med omikron i Norge til å kunne regne på det samme.

I dag var det innlagt rekordmange 709 koronapasienter på sykehus i Danmark, men fagdirektør Tyra Grove Krause i landets folkehelseinstitutt er likevel optimistisk og tror danskene vil kunne begynne å leve som normalt igjen i løpet av to måneder.

– Risikoen for å bli innlagt med omikronvarianten av viruset ser ut til å være omkring det halve sammenlignet med deltavarianten, sier fagdirektør Tyra Grove Krause i SSI.

Den danske fagdirektøren tror det høye antallet innlagte vil fortsette de neste to månedene, og deretter håper jeg at smitten vil begynne å avta og at vi får våre normale liv tilbake, sier hun til dansk TV 2 .

Nakstad: For tidlig å konkludere om omikron i Norge

Danskene håper å kunne leve normalt igjen om to måneder. I Norge går smitteøkningen saktere, men det er ennå for tidlig å konkludere, ifølge Helsedirektoratet.

– Vi har ikke nok innlagte pasienter med omikron i Norge til å kunne regne på det samme, men stadig flere data fra utlandet tyder på at omikronvarianten forårsaker omtrent halvparten så mange alvorlige sykdomstilfeller som delta, og det er veldig bra, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Nakstad understreker at utfordringen med omikronvarianten av koronaviruset også er at den er mer smittsom, slik at presset på helsevesenet likevel kan øke selv om en lavere andel blir alvorlig syke.

– I noen land, blant annet USA, ser det ut som flere yngre mennesker trenger sykehusinnleggelse med omikronvarianten. Men vi er usikre på om det skyldes at den nye virusvarianten lettere fester seg til reseptorer i øvre luftveier hos unge mennesker, eller om det er en effekt av at veldig mange unge mennesker nå smittes, eller en kombinasjon av begge disse forholdene, sier han til NTB.

Nakstad forteller at årsaken til at smittestigningen med omikron ser ut til å gå saktere i Norge enn i Danmark, kan skyldes at vi fikk smitten litt senere inn i landet og har hatt stadig flere smittebegrensende tiltak siden senhøsten. I tillegg peker Nakstad på at grunnen til at Norge har hatt relativt få innleggelser sammenlignet med Danmark, kan skyldes at flere har rukket å ta oppfriskningsdose.

Regjeringen har sagt at de i utgangspunktet ikke vil revidere dagens koronatiltak før 14. januar.

