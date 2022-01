annonse

annonse

Det er ikke annet enn utrolig å observere det politiske adelskapets desperate kamp mot folket i Norge for å beholde en ordning som er direkte menneskefiendtlig!

Alle vet at det er strømregimet jeg sikter til, men ikke bare. Jeg sikter også til den vedtatte økning i CO2-avgift med påfølgende økning av MVA for bensin og diesel. CO2-avgiften øker med 28%, og med et påslag fra MVA blir total CO2 avgiftsøkning på hele 35%! For hva?

Dette kommer på toppen av påslaget, eller skal jeg si doblingen, ja triplingen i noen tilfeller, av strømprisen!

annonse

Endelig blir det, i det minste, klart for det norske folket hvor dårlige politikere vi faktisk har! Vi har latt oss lure, ja forføre av deres veltalenhet, deres innøvde floskler tenkt ut av tenketanker som First House og Geelmuyden Kise.

Men nå ser vi hva vi faktisk har fått, markert lavere levestandard, og den vil ytterlig forverres i 2022, det lover regjeringen oss!

Den franske filosofen Rousseau hevdet at det eksisterer en «samfunnskontrakt» mellom staten og individet. Individet oppgir «retten» til bruk av vold mot at staten tar ansvaret for individets behov for sikkerhet.

annonse

I et moderne samfunn som Norge ble tilgang til billig elektrisitet tidlig ansett som et fundamentalt basisgode med innføringen av konsesjonslovene av 1906. Disse sikret at strømprodusentene måtte levere billig strøm til befolkningen i sine “egne” kraftverkskommuner, da billig strøm med rette ble ansett som en nødvendighet for samfunnsbyggingen. Dette ble ansett å sikre individet.

Alt dette er nå kastet på båten, unntatt i store kraftkommuner. For den lille mann og kvinne banker nøden på døren igjen som om vi igjen skulle befinne oss i de harde 30-årene!

NAV-køene av fortvilte mennesker som ikke klarer å få endene til å møtes blir stadig lengre, men alt regjeringen makter å gjøre er å betale noe av regningen, og det bare ut mars måned!

Rousseau kalte også politikerne for det nye adelskapet. Dette til tross for at hans tekster kom ut før den franske revolusjon, hvor det gamle adelskapet ble avskaffet.

Og, når vi ser hvordan våre politikere kun tenker på å presse mest mulig ut av den lille mann og kvinne for å ha penger til høyst tvilsomme formål, så bærer dette handlingsmønsteret preg av å være utført av en adel uten bakkekontakt!

Marit Arnstad i Sp prøver nå febrilsk å legge skylden for de høye prisene på kraftprodusentene, mens vi vet at hovedårsaken er den økte etterspørsel som er skapt av alle kraftkablene til utlandet kombinert med en forhastet el-bil-politikk.

Og her har alle politiske parti et medansvar. Kablene ble begynt planlagte under Stoltenberg og Sp i Olje- og Energidepartementet (OED). De ble signert utbygget med FrP i OED, under Solberg, og satt i drift med Høyre i OED!

Det de ikke skjønte var at disse to kablene forrykket balansen mellom tilbud og etterspørsel så kraftig at kun ødeleggende høye priser i Norge ville kunne bremse eget forbruk av strøm effektivt. Den lille mann og kvinne mest blir da rammet mest. Dette burde de har forstått, men det synes de ikke å gjøre. Eller verre, de vil ikke innrømme fadesen, for nå står den lille mann igjen i kø med luen i hånden!

annonse

De har derfor brutt samfunnskontrakten, men dagens regjering synes mer opptatt av å sikre bruddet enn å reformere politikken.

Men, når samfunnskontrakten er brutt risikerer de også en revolusjon. Kjenner vi Norge rett blir det ingen blodig revolusjon med en giljotin på Løvebakken, og godt er det. Likevel, nå kan en i det minste håpe at velgerne klarer å skifte ut dagens politikere via stemmeseddelen.

For skal en få orden på dette adelskapet så må det stemmes ut og vekk fra Stortinget, hele bunten, med et og annet unntak, og det gjør en ikke ved å sitte hjemme eller stemme blankt!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474