En innsatt ble flere ganger servert svinekjøtt, men uten å bli informert om innholdet i maten. Nå har Diskrimineringsnemnda felt fengselet for diskriminering på grunn av religion, skriver Vårt Land.

Nemnda mener fengselet ikke overholdt gode rutiner for å kontrollere maten – og dermed har diskriminert den innsatte på grunn av religion.

Fengselet har beklager saken og opplyser at de ønsker å imøtekomme alle innsattes behov og viser til menneskelig svikt.

Nemnda presiserer at menneskelig svikt kan forekomme, og at det kan skje enkelte feil uten at det betyr at noen blir diskriminert.

– I den aktuelle saken var likevel rutinesvikten for omfattende til at serveringen av svinekjøttet kunne forklares med enkeltstående, menneskelig svikt, mener Diskrimineringsnemnda, og konkluderer med at klager er diskriminert på bakgrunn av religion.

Fengselet har sagt seg villig til å se nærmere på rutinene for matlevering, og vurdere om det finnes tiltak utover bedre merking av maten som kan forhindre at slike feil skjer igjen, melder NTB.

Det er ikke kjent hvilket fengsel som er felt av nemnda.

