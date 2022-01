annonse

Dagsrevyen viste et innslag 29.12.2021 om en planlagt ny kvitteringsordning ved politikontroll.

Personer som blir kontrollert av politiet kan i fremtiden be om en kvittering. En tilsvarende ordning finnes visstnok allerede i Sverige. To unge menn fra Oslo var også med i innslaget og kunne fortelle at de – som begge hadde et afrikansk utseende – ved noen anledninger hadde blitt stoppet og kontrollert av politiet. De mente seg utsatt for en slags «minoritets-rasisme». Det ble i innslaget ikke opplyst når, hvor eller i hvilken anledning disse to unge mennene hadde blitt kontrollert av politiet.

Jeg vil minne om at i enkelte områder er personer med et «ikke typisk norsk utseende» ikke lengre nødvendigvis er en minoritet. Jeg vil videre anta at dette også er tilfellet i enkelte kriminelle miljøer.

Det er viktig at politiet har anledning til å arbeide effektivt for at vi skal klare å opprettholde rettsstaten vår i fremtiden. En kvitteringsordning ved politikontroll kan være et skritt i retning av å gi kriminelle et større handlingsrom.

Selv ble jeg utsatt for en politikontroll en mørk nattetime for noen år tilbake. Jeg syklet gjennom et boligområde midt på natta da jeg oppdaget en sølvgrå bil fulgte etter meg. Da bilen kom opp på siden av meg presenterte passasjeren seg som politimann. Han lurte på hva jeg gjorde der midt på natta.

Først beklaget jeg at «jeg reket rundt på natta på denne måten» (i håp om at de skulle se mellom fingrene at jeg ikke hadde lys på sykkelen). Deretter forklarte jeg at kona var ferdig med en (lang) fødsel for noen timer siden og jeg var på vei hjem for å sove. De to polititjenestemennene gratulerte meg og lurte på om det ble en gutt eller jente. Jeg svarte en gutt og de ønsker meg en god tur hjem og en god natts søvn.

I ettertid har denne politikontrollen blitt mer enn bare en god historie for meg. Jeg er oppriktig glad for at politiet er til stede i boligområder – også nattestid. Det gjør at vi alle kan sove tryggere og begrenser handlingsrommet til kriminelle som utgjør en trussel for vår sikkerhet. Jeg ønsker ikke lovløse tilstander i Norge – slik det er i de fleste områder hvor migranter kommer fra.

