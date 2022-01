annonse

annonse

En hund ved navn Kompis ble spist opp av en ørn to meter utenfor matmorens hus, da han ble sluppet ut for å tisse i Resfnes i Kvæfjord i Troms søndag.

Hunden, som bare var ett år gammel, var av rasen Russisk Toy. Han ble søndag sluppet ut husdøren for å tisse. Han brukte uvanlig lang tid på å komme tilbake, forteller matmor Cecilie Edvardsen Norskott til Harstad Tidende.

– Jeg gikk ut for å se etter ham. Rett ved husdøren sitter det en stor havørn og spiser av ham som et bytte. Ørnen var to meter fra meg da jeg kom ut, først så jeg ikke tydelig hva det var jeg så. Det går en liten stund før jeg oppfatter at det er en ørn. Der ligger hunden vår, oppspist, sier hun.

annonse

Norskott mener at det dreide seg om havørn, til tross for at det også er kongeørn i området. Sistnevnte er kjent for å ofte angripe dyr på størrelse med hunder, opplyser Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

– Vi anbefaler ikke å la hunder gå løse, spesielt i utsatt terreng. Og slike angrep skjer fort i lynets hastighet, sier Norsk Ornitologisk Forenings kongeørn-ekspert Alv Ottar Folkestad.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474