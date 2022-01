«Trumpismen» forherliger vold og ligner stadig mer på fascisme, skriver professoren. Han sammenligner utviklingen i dagens USA med Tyskland før Adolf Hitler kom til makten og advarer om at man kan risikere at demokratiet i USA kan kollapse og erstattes av et høyreorientert diktatur innen 2030.

Professoren viser både til utviklingstrekk i USA gjennom flere tiår og til Donald Trumps tid som president, som bakgrunn for sine dystre påstandene og trekker blant annet frem Trumps udokumenterte påstand om at han egentlig vant presidentvalget i 2020, til tross for at Biden fikk mer enn 7 millioner flere stemmer enn ham, som «potent antidemokratisk gift».

I kronikken uttrykker Homer-Dixon stor bekymring for hva som vil skje videre hvis Trump blir gjenvalgt i 2024 og peker på at ett mulig scenario er en svekkelse av demokratiet som bereder grunnen for en senere, autoritær leder.

I kronikken skriver professoren blant annet:

– I 2020 tildelte president Donald Trump Rush Limbaugh Presidential Medal of Freedom. Handlingen signaliserte at Mr. Limbaughs varemerke av mobbing, populistisk hvit etnosentrisme – en harsk blanding av fornærmede angrep på liberale eliter, rasistisk hundeplystring, skryt av amerikansk eksepsjonalisme og appeller til autoritært lederskap – hadde blitt en integrert del av mainstream politisk ideologi i USA.

Men det er ifølge professoren også andre mulige scenarioer – for eksempel beskriver han et hvor de høyrepopulistiske kreftene i USA etter hvert fragmenteres og får mindre makt.

Homer-Dixon er direktør ved et forskningssenter ved Royal Roads University i British Columbia og i kronikken ber han Canadas regjering nedsette en tverrpolitisk komité som kontinuerlig kan overvåke utviklingen i USA.

To av tre amerikanere mener demokratiet er truet

Det er imidlertid ikke bare den kanadiske professoren som er bekymret for utviklingen i USA. I en fersk amerikansk meningsmåling svarer to tredeler av de spurte at demokratiet i USA er truet.

Målingen er blitt utført for CBS News og offentliggjort noen dager før ettårsdagen for stormingen av Kongressen. 66 prosent svarer at demokratiet er truet, mens bare 33 prosent mener demokratiet er i en trygg situasjon.

I en meningsmåling utført for Washington Post svarer 34 prosent at det noen ganger kan forsvares å bruke vold mot myndighetene. Andelen har økt fra 16 prosent i 2010.