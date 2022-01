Politiet i Innlandet skriver i en pressemelding at saken etterforskes med full styrke. En 20-åring var savnet søndag etter en voldshendelse, og politiet etterforsker saken som en kidnapping.

– Den savnede meldte selv fra til pårørende om at han var frigitt av gjerningspersonene i går kveld, skriver politiet i pressemeldingen.

annonse

– Traumatisk

Fornærmedes bistandsadvokat Helge Hartz sier til TV 2 at hans klient har det greit, gitt forholdene.

– Det er åpenbart at både han og foreldrene har opplevd noe som er svært traumatisk, men han har kommet til rette, og jeg bistår hele familien. Jeg har vært med ham i avhør i natt, sier Hartz.

Bistandsadvokaten opplyser at de skal møtes senere mandag og fortsette samtalene.

annonse

– Han har forklart seg om hendelsen slik han opplevde det. Etter forholdene er han fysisk i ok form. Men det han har vært gjennom er noe ingen vil oppleve, så det er vanskelig å si noe om ettervirkningene her, sier Hartz.

Leter etter to

Ingen er så langt pågrepet eller siktet i saken. Politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland sier til Nettavisen at de leter etter to personer.

– Vi leter fortsatt etter minst to gjerningspersoner. Vi ønsker ikke å si noe mer om hvem eller hvor mange vi leter etter av hensyn til etterforskningen, sier Ekeland.

Hun bekrefter at politiet har pratet med den fornærmede 20-åringen, men sier det ennå ikke er gjennomført noe formelt avhør.

– På grunn av omstendighetene og tilstanden hans har ikke dette vært mulig, men vi har pratet med ham, sier Ekeland.

Til TV 2 opplyser hun at fornærmedes helsetilstand er stabil, og at han har fått helsetilsyn etter at han kom til rette. Hun sier også at politiet har en formening om hvor han har vært, men vil ikke gå i detaljer på dette.