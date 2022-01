annonse

For to dager siden la Resett ut YouTube-videoen med det tre timer og seks minutter lange intervjuet Joe Rogan har med legen Robert Malone. Dagen etter, på søndag, publiserte vi en artikkel som tok for seg dette intervjuet samt at Malone 29. desember var kastet ut av Twitter. Nå er intervjuet med Malone også fjernet fra YouTube.

Joe Rogan var en pengemaskin for YouTube inntil han flyttet podkastene sine til Spotify i slutten av 2020. Mange millioner om ikke titalls millioner mennesker ser hver episode hvor Rogan inviterer ulike mennesker til samtaler som gjerne varer i tre timer. Rogan er en komiker og tidligere kampsportutøver som begynte med podkast for over ti år siden. Han er den mest fulgte verten av sitt slag. Spotify ga ham 100 millioner dollar, nesten en milliard norske kroner, for overgangen.

Joe Rogan utfordrer mainstream og nå også Big Tech. Rogan har invitert flere personer som har blitt sensurert på sosiale medier, inkludert om temaer knyttet til koronapandemien, som bruk av ivermectin i behandlingen. Denne gang var det altså Robert Malone han inviterte.

Malone bidro til forskning og utvikling av mRNA-teknologi på 1980-tallet, noe som har gitt ham troverdighet i kritikken av vaksinene. I det minste er det mange av de som er skeptiske til koronavaksinene som ser det på den måten.

I samtalen med Rogan kommer Malone med kritikk av etablerte sannheter om pandemi, medikamenter og vaksiner. Malone påstår at en halv million amerikanere har dødd unødig som følge av at myndighetene ikke har tatt i bruk de medisinene som han mener virker. Han mener det hele er muliggjort av en massepsykose som har suspendert folks kritiske sans.

Malone er selv vaksinert, men han advarer mot bivirkninger og er spesielt kritisk til å vaksinere barn mot korona.

Rogans intervju med Malone ligger fortsatt på Spotify, der den angivelig er hørt mer enn 40 millioner ganger på mindre enn tre dager. Men det er en betalingskanal som ikke alle har tilgang til. Denne gang tillot Rogan at også hele intervjuet ble lagt på YouTube, gratis. Det gikk to dager, så var videoen slettet – av Google eide YouTube.

I intervjuet skryter Malone av Joe Rogan for den rollen han spiller i å slippe til stemmer som utfordrer det offisielle narrativet om vaksiner og Covid-19. Nylig hadde Rogan også legen Peter McCullough som gjest.

I samtalen med Malone sier Rogan at Spotify heldigvis ikke samme sensur som enkelte andre.

Flere medier har allerede rapportert om YouTubes sletting. Daily Mail her, Independent her.

Intervjuet kan fortsatt sees på rumble.com.

Det gjenstår å se om norske medier kommer til å rapportere om slettingen av intervjuet og kanselleringen fra Twitter..

