annonse

annonse

Kvinnen sier at det ikke er et alternativ å reise tilbake til hjemlandet Ghana etter seks år i Norge.

– Jeg har sagt ja til alt av opplæring og kurs som har blitt tilbudt meg, og jeg har alltid stilt meg til disposisjon for Nav og for arbeidsgiver. Likevel får jeg ikke en sjanse, sier hun til Mitt Lørenskog.

Kvinnen kom til Norge i 2015 gjennom familiegjenforening med mannen, som da hadde opphold som student. Året etter fikk de en sønn. Hun fikk en rekke midlertidige oppholdstillatelser, og i 2019 fikk hun fast jobb som kantinemedarbeider gjennom Nav. I 2020 fikk hun avslag på søknaden om forlengelse av opphold på bakgrunn av familiegjenforening. Mannen studerte ikke lenger og jobbet som frivillig i en organisasjon.

annonse

Les også: Professor: Ingenting tyder på at høy innvandring fra u-land noensinne blir lønnsomt (+)

Da forsøkte hun å søke opphold som fagarbeider. Igjen fikk hun avslag med den begrunnelse at hun ikke var fagarbeider. Da klagde hun til UNE, men de opprettholdt avslaget.

Fungerende avdelingsleder Ingvild Solberg i UNE sier til Romerikes Blad at kvinnen ikke oppfyller vilkårene for å få oppholdstillatelse.

annonse

– For å få tillatelse som faglært, kreves det vanligvis fullført relevant utdanning tilsvarende tre års fagutdanning på videregående. Vilkårene for denne tillatelsen må være oppfylt på vedtakstidspunktet.

Les også: Innvandrerbefolkningen er kraftig overrepresentert – hvorfor? (+)

Paret har en fem år gammel sønn som går i barnehage, og skal snart begynne på skolen. Familien beskriver seg selv som godt integrert i lokalsamfunnet på Lørenskog. Det eneste problemet er at hun ikke har fagbrev, bare noen kurs.

– For meg var det hjerteskjærende. Jeg har gitt mye, og har virkelig ønsket å lære, og familien min har ønsket å integrere seg i Norge. Sønnen min er født her og har gått i barnehage her. Han kjenner ikke til annet. For oss fremstår det ikke som en mulighet å reise tilbake til Ghana, sier hun.

Kvinnen hevder også at hun ikke har nettverk eller jobb i Ghana, og må starte å bygge seg opp på nytt dersom hun blir sendt tilbake.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474