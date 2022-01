annonse

NTB melder at både Frp og MDG fremmer forslag for Stortinget om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet. Venstre har tatt til orde for det samme, mens Høyre støtter forbudet.

– Nå er grensa nådd. Det er masse mennesker som risikerer å miste jobben, sier Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud til Dagbladet.

Hoksrud opplyser at Frp onsdag vil fremme et forslag for Stortinget om å fjerne den nasjonale skjenkestoppen med umiddelbar virkning, i første omgang fjerne skjenkestoppen for restaurantene og ikke barer og diskotek.

Partiet håper å få med seg stortingsflertallet på å stemme over forslaget allerede samme dag.

Tirsdag leverte Miljøpartiet De Grønne (MDG) inn et forslag til Stortinget om å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet, opplyser partiet i en epost til Dagbladet.

– MDG ba allerede før jul at full skjenkestopp ble erstattet med lokale, fleksible løsninger, og nå varsler bransjen om at mange bedrifter kan være på konkursens rand. MDG har i dag derfor sendt inn forslag i Stortinget om at det nasjonale skjenkeforbudet oppheves. Jeg er glad for at stadig flere partier nå slutter seg til dette, sier Rasmus Hansson, som sitter i næringskomiteen i Stortinget for MDG.

Også Venstre har tatt til orde for å fjerne skjenkeforbudet, mens SV mener regjeringens begrunnelse for forbudet er for tynn og bør revurderes.

Høyre-leder Erna Solberg har på sin side gjort det klart at hun støtter skjenkestoppen.

