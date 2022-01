annonse

FHI og Helsedirektoratet er ikke lenger med på regjeringskonferansen.

Statsministerens kontor kan opplyse om at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ikke lenger er med på det ukentlige toppmøtet i regjeringen, skriver VG.

I ett og et halvt år var fagmyndighetene og embetsverk i Helsedepartementet og Justisdepartementet med.

Det normale er at kun regjeringen og embetsverk fra SMK er til stede.

Da Støre-regjeringen tok over, ble helsemyndighetene regelrett sendt på dør.

– Det var viktig at FHI og Helsedirektoratet alltid ga oppdatert status på smittesituasjonen i starten av regjerings- og RCU-konferansene, sier Rune Alstadsæter, stabssjef for Høyres stortingsgruppe og tidligere statssekretær i SMK under Erna Solberg.

Tog Borgersen, fagdirektør ved SMK, sier at regjeringen så langt ikke har sett behov for å opprette et koronautvalg (RCU), slik Solberg-regjering hadde, men at det innhentes faglig grunnlag i forkant av møtet.

