Først var strøm et gode til nordmenn, mens det i dag har blitt en vare som selges til høystbydende. Dette ifølge en professor.

– Norge ble industrialisert ved hjelp av rimelig vannkraft. I etterkrigstiden ble elektrisitetssystemet kraftig ekspandert. Næringsliv og husholdninger skulle «sikres tilstrekkelig kraft til rimelige priser», som det het i et av Arbeiderpartiets programmer, skriver professor i økonomisk historie, Einar Lie ved Universitetet i Oslo, i Aftenposten.

Han forteller om en annen tid:

– Store vannkraftressurser ble bygd ut. Og prisene var lave, i hovedsak basert på selvkostprinsippet. Gevinstene ved de rike vannkraftressursene havnet på denne måten i stor grad hos folk flest.

Professor Lie skriver at elektrisitet knapt ble ansett som noen «vare», men som et naturgode som ble distribuert til bedrifter og innbyggere, altså de egentlige eierne av herlighetene.

– Energiloven av 1990 endret dette radikalt. Da gikk Norge fra å ha et av de mest regulerte og oppdelte elektrisitetsmarkedene til å få Europas mest liberaliserte, skriver han.

– Da ble strøm en vare, priset etter tilbud og etterspørsel, som trinn for trinn har brakt oss til en situasjon der denne varen selges til høystbydende i et internasjonalt marked, slik at vanlige folk i et land rikt på fossekraft knapt har råd til å varme opp boligen sin.

Lie skriver videre at de nye strømkablene til Tyskland og Storbritannia har bidratt godt til de ekstreme prisnivåene i 2021. Men han slår fast at de ekstreme prisene skyldes en del situasjonsbestemte forhold.

– Magasinene i Norge har fått lite nedbør. Gassprisene i Europa er helt ekstremt høye, delvis på grunn av politiske konflikter med Russland, som vi får tro løses etter hvert. Dette presset forplanter seg direkte til elektrisitetsmarkedet, siden gass og elektrisitet brukes litt om hverandre i Europa, sier han.

– Men det er slett ikke opplagt at vi kommer tilbake til normalen selv om gasskranene åpnes. Vi «integreres» nå sterkere mot markeder som normalt har hatt klart høyere strømpriser enn Norge. Dette trekker automatisk i retning av høyere priser.

