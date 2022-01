annonse

De flytter til byen så fort de kan.

Stengte grenser fører til at få asylsøkere kommer til Norge. Men politikere har blitt enige om å ta inn kvoteflyktninger i stedet. De blir fordelt til kommuner fra Lindesnes til Nordkapp. Med dem følger det noen statlige millioner: Det virker fristende for mange bunnskrapte kommunekasser.

Selv om flyktningene protesterer og heller vil ha et hus i Oslo, så blir de tvunget til å bo langt vekk. Små steder der norsk kultur er dominerende, med et helle svakt innslag av multikultur. Kommunen er garantert gode inntekter fra staten de første fem årene, etter det blir utgiftene belastet kommunebudsjettet.

En afghansk kvinne (45) forteller til Aftenposten at det var voldsomt å komme til et fremmed sted, uten noen kjente, uten å kunne språket, uten noen å snakke med. Dessuten er det kaldt og mørkt.

Hun ble sendt til Vestnes, som Aftenposten beskriver som et «lite tettsted ytterst mot havet i Møre og Romsdal.»

– Da jeg våknet om morgenen, fikk jeg sjokk. Jeg følte at jeg var inne i en flaske, og at jeg ikke fikk puste. Det var første gang i livet at jeg kjente noe sånt. Jeg sa ingenting til mannen min og barna om det. Men jeg tenkte: Hvordan kan jeg klare å bo her, så langt fra folk?

Hun er fortvilet.

– Hvordan kunne jeg greie å starte opp livet her? Jeg ville jo jobbe sammen med andre afghanske kvinner, sier hun, og forteller at hun gang på gang tryglet myndighetene om å få et hus i Oslo i stedet. Men svaret var nei, dette var avgjort.

Men de kan ikke flytte uten å livnære seg selv. Derfor blir de boende der til de finner en mulighet. Innen fem år har de fleste flyttet, og med dem følger utgiftene til de store byene, mens den opprinnelige vertskommunen fremdeles kan få inntektene. Slik har det vært i alle år, men det ser ikke ut til at noen bryr seg. I alle fall ikke blant politikere eller media og ikke minst organisasjoner som jobber for at Norge skal ta imot enda flere flyktninger.

Argumentene der er at vi må hjelpe. Vi må hjelpe så mange som mulig. Men på tross av vår hjelp, så vil få bo i kommuner uten betydelige innvandrermiljøer. De vil flytte til steder der de kan leve med sine egne og opprettholde sin kultur. Oslo har blitt for dyrt, så de søker til områder rundt. Det gjelder byer som Drammen og Sarpsborg, og forstadskommuner til Oslo, som Ullensaker.

En flyktningfamilie i Bergen ville flytte til Ullensaker kommune, men fikk nei hvis de ikke hadde jobb. De hadde bodd i Norge i seks år og i Bergen i fem år, men de hadde vansker med å få jobb og håpet på bedre lykke i Ullensaker. Men kommunen advarte om at det ikke er tilfelle, skriver Mitt Jessheim.

«Dersom Bergen kommune fremdeles mottar integreringstilskudd for dere, eller dere er avhengige av sosialhjelp, har ikke Ullensaker kommune anledning til å ta imot dere som innbyggere til vår kommune nå», svarte saksbehandleren.

Saksbehandleren krevde at de først skaffet seg jobb.

«Dersom dere skulle klare å skaffe dere lønnet arbeid i Ullensaker slik at dere er økonomisk selvforsørget før dere flytter og dere er ferdig med femårsperioden deres, står dere fritt til å flytte til Ullensaker uten godkjenning av oss.»

Slik utflytting har foregått fra den dagen flyktninger begynte å komme til Norge og ble en utgiftspost. En stor utgift, ikke-vestlig innvandring koster norske skattebetalere opp mot 250 milliarder kroner hvert år. En kan stille spørsmål om våre politikere kanskje burde ha funnet bedre løsninger enn de har gjort til nå. Denne utgiften er faktisk betydelig større enn «strømkrisen».

