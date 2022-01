annonse

Flere ganger i det siste har man i i Tyskland og Storbritannia, og ellers på kontinentet, hatt langt lavere strømpriser enn i Sør-Norge, som har hatt Europas høyeste priser.

– Dette markedet har ikke blitt satt opp for å håndtere situasjoner som dette. Man har tenkt veldig lite konsekvenser da man endret markedet gjennom utenlandskabler og så videre. Man har kun sett på muligheten for at stat og kommune kunne tjene penger – det er jo ikke det private næringslivet som tjener på dette, sier investor Peter C. Warren til Nettavisen.

I en podcast omtaler Warren det europeiske kraftmarkedet som «et voldsomt tap av sunn fornuft».

Han mener at årsakene til de rekordhøye prisene vi har hatt, slett ikke var uforutsigbare.

– Nå har vi fått situasjoner hvor markedet er i stor ubalanse. I og med at disse kraftverkene er satt opp for profitt, får man en situasjon hvor de selger kraftig. Så stuper gassprisene plutselig, og da har man ikke lyst til å selge mer, men kniper igjen og sier at man må gjøre det for å sikre krafttilførselen. Men før det har de jo kjørt ut masse eksport, sier han.

Særposisjon

Warren er ikke videre imponert over strømstøtten.

– Norge er i en særposisjon fordi vi tjener så mye penger på dette – dette er nasjonale ressurser eid av borgerne – og regjeringen er forvaltere av folkets midler. De kunne med et pennestrøk sørget for å gjøre noe mer med dette – de kunne for eksempel sagt at «dere skal få samme pris som i fjor» – man kunne godt forsøkt å tenke litt mer på at en slik situasjon kunne oppstå.

Normalt sett blir det betraktelig billigere strøm i Norge når vi importerer billig vindkraft fra kontinentet. Nå skjer ikke det.

– I en kort periode har vi hatt høyere priser i Sør-Norge enn i de tilgrensende områdene. Vi har langt høyere priser i Storbritannia og på kontinentet resten av vinteren, men nå i det siste har det vært unormalt varmt og mye vind på kontinentet – da får vi et overskudd av rimeligere kraft. Samtidig er det lav fyllingsgrad i vannmagasinene våre, så da benytter vi muligheten til å spare på noe av vannet, sier Arild Tanem, leder for energidisponering i Statkraft.

