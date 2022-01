annonse

annonse

Johannes Høsflot Klæbo (25) var stolt etter en av de mest av de mest overbevisende Tour de Ski-seirene gjennom 16 år.

Sjur Røthe var bestemann opp alpinbakken Alpe Cermis, men 5.-plassen til Klæbo gjorde at han vant touren som han ville foran russeren Aleksander Bolsjunov.

25-åringen vant fire av seks etapper og har dokumentert formidabel form foran det som venter i OL i Beijing i februar.

annonse

– Hvor tilfredsstillende er det å ha prestert noe av det aller, aller beste som er levert i Tour de Ski-sammenheng siden starten i 2006/2007-sesongen?

– Det er selvsagt stas. Jeg synes at vi har gjort mye riktig. Høydetreningen har gitt resultat, og jeg har klart å ta de riktige valgene i forkant og underveis. Jeg har vært flink til å holde fokus på det jeg skal ha fokus på. Jeg tar med meg gode dager herfra og ser veldig fram til noen rolige dager hjemme, sa Klæbo på NTBs spørsmål.

– Har du noen gang vært bedre?

annonse

– Det er ikke sikkert. Det er vanskelig å si. Jeg er i hvert fall bra nå, jeg har gjort det bra i Tour de Ski og er der jeg ønsker å være.

– Er du bekymret for at du er for tidlig i form?

– Nei.

Utviklet

– Hvor har du utviklet deg mest denne sesongen?

– Det er distanseformen. Jeg har jevnt over tatt steg der. Før har jeg kunnet være med å kjempe på en toppdag, nå kan jeg være med å kjempe selv om jeg ikke har noen super dag også. Jeg er jevnt over jevnere med der oppe.

Planen for de neste dagene er for lengst lagt. Først venter noen dager hjemme sammen med samboeren Pernille, og kanskje blir det også et treff med familien som han ikke har sett på en måneds tid.

Deretter går ferden igjen ned til Italia og et nytt høydeopphold i Seiser Alm før han 27. januar setter seg på flyet til Beijing.

– Vi får se hvordan formen blir inn mot OL. Jeg tror at vi har gjort mye riktig, og vi har fått trent godt i denne perioden. Det blir spennende å se hvordan det blir inn mot OL.

annonse

Forsiktig

Inn mot avreise gjelder det aller mest å holde seg frisk og unngå å bli smittet av koronaviruset. Det siste ville sette en stopper for hele OL-planen.

– Jeg må bare være forsiktig som jeg kan være og holde maksimalt med avstand.

I løpet av de neste dagene blir det avgjort hvem som får de fire siste langrennsplassene til OL. For menn går høyst trolig de siste plassene til Pål Golberg og tirsdagens vinner Sjur Røthe.

Det vil ikke overraske om de to siste plassene for kvinner går til Anne Kjersti Kalvå og Mathilde Myhrvold.

Klæbo ordnet den femte sammenlagtseieren til Norge i herreklassen i skitouren. Han har tidligere vunnet én gang (2018). I 2015 fikk Petter Northug seieren etter at Martin Johnsrud Sundby ble fratatt førsteplassen på grunn av en positiv dopingprøve. Sundby vant i 2014 og 2016.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474