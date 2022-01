annonse

USAs 45. president slo nok en ny upopularitetsrekord i desember 2021.

I en ny meningsmåling fra CNBC/Change, uttrykker amerikanske velgerne utbredt frustrasjon over president Bidens håndtering av USAs økonomi samt covid-19-pandemien. Rekordhøye 56 prosent av respondentene er misfornøyde med jobbinnsatsen hans så langt.

Meningsmålingen markerer den mest upopulære meningsmålingen for Biden i hans presidentskap frem til nå.

I tidligere lignende meningsmålinger i september 2021 og i april 2021, var henholdsvis 54 og 49 prosent av amerikanerne misfornøyde med Bidens jobbinnsats.

44 prosent av amerikanerne var fornøyde med Bidens jobbinnsats, noe som markerer en konsekvent nedgang fra september 2021 (46 prosent) og april 2021 (51 prosent), ifølge meningsmålingen.

Økonomi

Det kommer frem i meningsmålingen at økonomi fortsatt er veldig viktig for velgere i alle demografiske grupper i USA. Også her gjør Bilden det dårlig.

Av de 1.895 respondentene, opplyste 60 prosent at de misliker hvordan presidenten håndterer den amerikanske økonomien, en nedgang på seks prosentpoeng fra september 2021.

I tillegg er omtrent 72 prosent av respondentene kritiske til presidentens håndtering av den stadig økende inflasjonen på dagligvarer, mens 66 prosent er kritiske til Bidens innsats for «å lette på belastningen på lommeboken» til amerikanere.

Konsumprisindeksen (CPI) økte til sitt høyeste nivå på nesten fire tiår i USA i november 2021, mens den amerikanske økonomien bare skapte 210.000 arbeidsplasser den måneden – et av de laveste tallene siden Biden tiltrådte som USA 46. president for nesten ett år siden.

Bidens håndtering av Covid-19-pandemien, ble også vurdert i meningsmålingen. Her var 55 % av respondentene var misfornøyde med Bidens håndtering av krisen.

Biden’s disapproval rating hit a new high in the CNBC/Change Research poll as voters gave him bad grades on the economy and Covid https://t.co/KMzZ45dpor

— CNBC (@CNBC) January 4, 2022