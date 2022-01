annonse

Hun er nære ved å melde seg ut av NTL Ung hvis LO ikkegjør mer for det grønne skiftet.

– Om hele LO var like grønn som NTL, ville det vært det perfekte alternativet. Men for hver gang jeg hører «utvikle ikke avvikle», så fjerner jeg meg mer fra LO og nærmer meg et annet alternativ, sier Ragnhild Ekelund til FriFagbevegelse.

Hun føler seg ikke hjemme:

– Jeg føler at det jeg betaler inn til NTL hver måned går til en klimapolitikk jeg ikke støtter. Det synes jeg er veldig problematisk. Jeg ville jo aldri ha stemt på et parti som er enig i LOs oljepolitikk.

Ekelund har vært medlem i NTL Ung siden hun begynte å jobbe i NAV i 2016, men vurderer å melde seg ut. For henne er ikke arbeidsliv viktigst for et medlemskap i en fagforening. Hun er mer opptatt av fremtiden.

– Jeg føler vi er kommet til et punkt der det haster å få gjort noe med klimautfordringene og gjøre norsk næringsliv grønnere. Da synes jeg det bare er rart å lukke øynene for det.

Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning. NTL er et av de største forbundene i LO med over 50 000 medlemmer. Ungdomsorganisasjonen heter NTL Ung, og består av studenter og medlemmer under 35 år.

Hun er helt uenig med LO om at oljenæringa skal opprettholdes. Hun er redd for konsekvensene for LOs medlemmer.

– Jeg er redd for at den linja LO legger seg på nå bare betyr å utsette en nødvendig omstilling, og dermed gjøre arbeiderne en bjørnetjeneste.

Ekelund får dårlig samvittighet av å fly og tar tog så langt det lar seg gjøre. De fleste hun kjenner er miljøbevisste og opptatt av klimapolitikk. Noen av dem vil ikke melde seg inn i NTL på grunn av klima.

