En Watford-supporter kollapset på tribunen mot Tottenham. Det er andre gang på få uker at det skjer.

Det ble nok engang dramatisk på en fotbalkamp da en tilskuer i kampen mellom Watford og Tottenham kollapset, skriver Daily Mail.

Like før full tid ble kampen stoppet i flere minutter. Spillerne vendte seg mot tribunen der en tilskuer fikk medisinsk hjelp. Personen ble bæret ut på båre.

Det er usikkert hvordan helsesituasjonen er til tilskueren.

I don't remember matches ever being stopped for medical emergencies in the crowd before last year. https://t.co/zUdUEVTvh6

— Toad Unmasked 🙂🌸 (@cheshiretoad) January 1, 2022