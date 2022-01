annonse

Den republikanske kongressmannen Rand Paul tar et standpunkt mot Youtube etter å ha fått videoer sensurert.

Paul skrev en kommentar i avisen Washington Examiner der han blant annet hevder at «Youtube har nesten en religiøs tilslutning til påbudene fra regjeringsbyråkrater», og at de sensurer det de er politisk uenig i.

En av grunnene til at kongressmannen gir seg på Youtube skal være at tek-giganten har sensurert informasjon rundt bruk av munnbind. Paul skriver at informasjonen som er blitt delt i Youtube-videoene er veldokumentert informasjon.

– Hver gang jeg sier at munnbind ikke hindrer viruset i å spre seg, som i denne Danmark-studien, skolestudien og vietnamesiske studien, sletter YouTube videoen. Jeg siterer alltid studier og vitenskapelige kilder som de som er oppført her. Men i stedet for å tillate fri og åpen debatt med andre som kan argumentere for feil i disse studiene, sensurer Youtube meg, skriver Paul.

Republikaneren sammenligner Youtube med diktaturer.

– Tenk på det. I USA i 2021 blir du fortalt at det er ideer eller meninger som er for «farlige» for deg å se. Det er «desinformasjon» de formaner, så hvis du ønsker å bli på plattformene deres må du rette deg etter deres godkjente meninger, skriver han.

Paul skriver at han vil legge ut videoer på sin egen plattform eller den nye Youtube-konkurenten Rumble.com.

