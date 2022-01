annonse

Det planlegges en vindkraftpark med et sted mellom 66 og 91 vindturbiner. Turbinene skal være fra 260 til 340 meter høye. Den vil bli synlig fra land både i Østfold og Vestfold.

– Hvaler Frp er imot etablering av vindmølleparken Vidar, sier gruppeleder i Hvaler Frp, Cathrine Linnes, til Fredrikstad blad.

Linnes er førsteamanuensis ved fakultetet for informasjonsteknologi, ingeniørfag og økonomi ved Høgskolen i Østfold.

– Vindmølleparker er noe som berører svært mange og påvirker dyrelivet i fjorden som det er viktig å bevare, sier hun.

Hun tror heller ikke det er lønnsomt:

– Pensjonskassen i Danmark har uttalt at de vurderer å gå ut av vindkraft på grunn av dårlig avkastning. Jeg regner med at det ikke blir noen bedre avkastning på dette prosjektet.

Prosjektet har fått navnet «Vidar», og skal utbygges på svensk side av fjorden, men vil likevel være godt synlig fra norsk side. Østfold Energi eier 50 prosent av vindmølleparken i Ytre Oslofjord. Bak vindmølleparken står det svenske selskapet Zephyr AB. De satser tungt på det grønne skiftet, og mener det er nødvendig å erstatte energiproduksjon basert på fossile kilder med fornybar energi.

Zephyr AB sier at vindkraftproduksjon er en fornuftig og lønnsom måte å gjøre dette på. På hjemmesiden skriver de at temperaturen øker, snø og is smelter, havet stiger og blir surere og vi har mer ekstremvær. Klimaendringene kan få alvorlige konsekvenser for både mennesker og natur.

Avstanden til Færder fyr kommer til å bli i underkant av tyve kilometer. I sammenligning er Færder Fyr 43 meter høyt. Avstanden til Verdens ende på Tjøme er 35 kilometer, og det er rundt 36 kilometer fra Hvaler.

Cathrine Linnes fra Hvaler Frp regner med støtte fra Frps stortingsgruppe.

– Jeg har klarert med stortingsgruppen i kveld ved Erlend Wiborg. De har ikke fattet et rent formelt vedtak enda, men de har diskutert saken og jeg har fått beskjed om at de støtter oss, sier hun.

Wiborg bekrefter dette overfor Fredriksstad blad:

– Jeg er veldig skeptisk til disse planene fra svenske myndigheter. Vi har en veldig flott skjærgård og et slikt enormt vindkraftanlegg med turbiner på opp mot 340 meters høyde kun 36 kilometer fra Hvaler mener jeg vil være ødeleggende. Jeg er derfor imot dette prosjektet.

Fredrikstad Blad skriver at motstanderne nå har etablert Facebook-gruppen «Nei til vindkraft ved Færder og Hvaler». Der er kritikken mot prosjektet sterk. Én omtalte vindmølleparken som «galskap satt i system».

Miljødirektoratet er høringsinstans og nesten alle svarene de har mottatt er sterkt negative.

En person skriver i sitt høringsinnspill: «Stopp!!!!!!!!!»

En annen person skriver: «Verste jeg har hørt! Dette kommer til å ødelegge et fantastisk flott område, for ikke å snakke om ødeleggelsene dette kommer til å ha på det marine livet i nærområdet. Forkastelig!»

– Vi håper at de som nå ytrer seg negative til planene vil se at denne vindparken er et viktig bidrag i det grønne skiftet og til kraftbalansen i Norden, svarer administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit.

